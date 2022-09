Британская разведка объяснила, почему РФ спешит с референдумами на оккупированных территориях

Спешная организация референдумов на оккупированных Россией территориях вызвана опасениями неминуемого наступления Украины и ожиданием большей безопасности после формального присоединения к РФ.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"20 сентября официальные лица оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины объявили о проведении референдума о присоединении к Российской Федерации. Эти референдумы последовали за официальным признанием российской Думой Донецкой и Луганской Народных Республик 21 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские силы в Украине продолжают испытывать нехватку личного состава. 20 сентября Госдума России проголосовала за внесение поправок в закон, расширяющих наказания за невыполнение обязательств военнослужащими.

"Это, вероятно, сделано для ограничения количества дезертирств и отказов. Российское гражданское и военное руководство за последние две недели столкнулось со значительным давлением. Эти новые меры, скорее всего, были выдвинуты из-за общественной критики и знаменуют собой дальнейшее развитие стратегии России", - отмечается в отчете.

Указывается, что Путин идет на больший политический риск, развенчивая мифы о том, что Россия не находится ни в состоянии войны, ни в национальном кризисе, в надежде создать больше боевой мощи.

