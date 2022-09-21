Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ вже знищили більше 55 000 окупантів – Генштаб

Станіслав ПогоріловСереда, 21 вересня 2022, 10:04
ЗСУ вже знищили більше 55 000 окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили знищили 300 окупантів, а з початку агресії 55 110 загарбників було вбито.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Реклама:

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 21.09 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 55110 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2227 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4748 (+24) од,
  • артилерійських систем – 1340 (+17) од,
  • РСЗВ – 318 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 168 (+0) од,
  • літаків – 253 (+1) од,
  • гелікоптерів – 217 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7),
  • крилатих ракет ‒ 239 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23) од,
  • спеціальної техніки ‒ 125 (+0).

Теми: війнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
війна
СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данілов показав випробування українських ракет
Наше військо не таке велике − Данілов прокоментував статті про втрати України
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: