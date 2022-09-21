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ЗСУ вже знищили більше 55 000 окупантів – Генштаб

Станіслав ПогоріловСереда, 21 вересня 2022, 10:04
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили знищили 300 окупантів, а з початку агресії 55 110 загарбників було вбито.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 21.09 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 55110 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2227 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4748 (+24) од,
  • артилерійських систем – 1340 (+17) од,
  • РСЗВ – 318 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 168 (+0) од,
  • літаків – 253 (+1) од,
  • гелікоптерів – 217 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7),
  • крилатих ракет ‒ 239 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23) од,
  • спеціальної техніки ‒ 125 (+0).

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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