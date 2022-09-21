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ВСУ уже уничтожили более 55 000 оккупантов - Генштаб

Станислав ПогориловСреда, 21 сентября 2022, 10:04
ВСУ уже уничтожили более 55 000 оккупантов - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 300 оккупантов, а с начала агрессии 55 110 захватчиков были убиты.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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Общие боевые потери захватчиков с 24.02 по 21.09 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 55110 (+300) человек ликвидировано,
  • танков - 2227 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 4748 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 1340 (+17) ед,
  • РСЗО - 318 (+0) ед,
  • средств ПВО - 168 (+0) ед,
  • самолетов - 253 (+1) ед,
  • вертолетов - 217 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 932 (+7),
  • крылатых ракет - 239 (+0),
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3610 (+23) ед,
  • специальной техники - 125 (+0).

Темы: войнаУкраинаРосcия
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