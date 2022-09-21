ВСУ уже уничтожили более 55 000 оккупантов - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 300 оккупантов, а с начала агрессии 55 110 захватчиков были убиты.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02 по 21.09 ориентировочно составили:

личного состава - около 55110 (+300) человек ликвидировано,

танков - 2227 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 4748 (+24) ед,

артиллерийских систем - 1340 (+17) ед,

РСЗО - 318 (+0) ед,

средств ПВО - 168 (+0) ед,

самолетов - 253 (+1) ед,

вертолетов - 217 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 932 (+7),

крылатых ракет - 239 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3610 (+23) ед,

специальной техники - 125 (+0).