ВСУ уже уничтожили более 55 000 оккупантов - Генштаб
Среда, 21 сентября 2022, 10:04
За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 300 оккупантов, а с начала агрессии 55 110 захватчиков были убиты.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Реклама:
Общие боевые потери захватчиков с 24.02 по 21.09 ориентировочно составили:
- личного состава - около 55110 (+300) человек ликвидировано,
- танков - 2227 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 4748 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 1340 (+17) ед,
- РСЗО - 318 (+0) ед,
- средств ПВО - 168 (+0) ед,
- самолетов - 253 (+1) ед,
- вертолетов - 217 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 932 (+7),
- крылатых ракет - 239 (+0),
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3610 (+23) ед,
- специальной техники - 125 (+0).