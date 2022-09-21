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Макрон: Нейтральні щодо війни в Україні країни стають співучасниками Росії

"Європейська правда"Середа, 21 вересня 2022, 10:18

Країни, які відмовляються стати на бік України у війні проти Росії, є "співучасниками" нового російського імперіалізму.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на сесії Генеральної асамблеї ООН, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ті, хто сьогодні мовчить, служать — проти власної волі чи таємно з певною співучастю — справі нового імперіалізму", — сказав Макрон.

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Макрон сказав, що агресія Росії проти України ознаменувала "повернення до епохи імперіалізму та колоній" і що світ опинився перед вибором між "війною та миром".

У той час як західні союзники, такі як Франція, продемонстрували єдиний фронт проти Росії після її вторгнення в Україну, в Африці та Азії відповідь була більш стриманою.

Деякі країни не бажають надто рішуче засуджувати Росію. Ця тенденція знайшла відображення в квітневому голосуванні в ООН, коли 58 країн, включаючи Індію, Бразилію, Південну Африку та Індонезію, утрималися під час голосування за резолюцію про виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

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Президент Франції визнав "почуття несправедливості", яке відчувають країни, що постраждали від наслідків війни, пов’язаних з продовольством, енергією та їхньою економікою. Але він також висловив сильне попередження тим, хто хоче залишатися на позиції "нейтралітету".

"Сьогодні я хочу чітко сказати: ті, хто хоче імітувати боротьбу неприєднання, відмовляючись чітко висловлюватися, роблять помилку, і понесуть історичну відповідальність", — сказав він, маючи на увазі рух неприєднання під час холодної війни.

Макрон також оголосив у своїй промові, що Франція фінансуватиме транспортування української пшениці до Сомалі у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

Теми: МакронРосія
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