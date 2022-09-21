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Макрон: Нейтральные в вопросе войны в Украине страны становятся соучастниками России

"Европейская правда"Среда, 21 сентября 2022, 10:18

Страны, которые отказываются встать на сторону Украины в войне против России, являются "соучастниками" нового российского империализма.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генеральной ассамблеи ООН, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Те, кто сегодня молчит, служат - против собственной воли или тайно с определенным соучастием - делу нового империализма", - сказал Макрон.

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Макрон сказал, что агрессия России против Украины ознаменовала "возвращение к эпохе империализма и колоний" и что мир оказался перед выбором между "войной и миром".

В то время как западные союзники, такие как Франция, продемонстрировали единый фронт против России после ее вторжения в Украину, в Африке и Азии ответ был более сдержанным.

Некоторые страны не желают слишком решительно осуждать Россию. Эта тенденция нашла отражение в апрельском голосовании в ООН, когда 58 стран, включая Индию, Бразилию, Южную Африку и Индонезию, воздержались во время голосования за резолюцию об исключении России из Совета ООН по правам человека.

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Президент Франции признал "чувство несправедливости", которое испытывают страны, пострадавшие от последствий войны, связанных с продовольствием, энергией и их экономикой. Но он также высказал сильное предупреждение тем, кто хочет оставаться на позиции "нейтралитета".

"Сегодня я хочу четко сказать: те, кто хочет имитировать борьбу неприсоединения, отказываясь четко высказываться, совершают ошибку, и понесут историческую ответственность", - сказал он, имея в виду движение неприсоединения времен холодной войны.

Макрон также объявил в своей речи, что Франция будет финансировать транспортировку украинской пшеницы в Сомали в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН.

Темы: МакронРосcия
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