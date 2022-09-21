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Німецька поліція проводить обшук у маєтку російського олігарха Усманова у Баварії

Середа, 21 вересня 2022, 11:36

Німецька поліція проводить обшук у баварському маєтку одного з найбагатших російських олігархів Алішера Усманова.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel. 

Йдеться про кілька об’єктів у власності Усманова в районі озера Тегернзе, що за 60 км на південь від Мюнхена. Як зазначають, після 2014 року Усманов значну частину часу проживав саме там. Обшук проводять 250 співробітників Федеральної кримінальної поліції і служби розслідувань податкової. Місяцями перед цим слідчі збирали інформацію, що стала підставою для цього. 

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Метою обшуку є пошук доказів у розслідуванні щодо Усманова за підозрами у порушенні законодавства про торгівлю, відмиванні коштів і ухилення від сплати податків. Неофіційно видання дізналося, що за період з 2014 по 2022 рік Усманов у Німеччині міг ухилитися від сплати податків з доходів та подарунків на 555 млн євро. 

Частково джерелом підозр проти Усманова став витік так званих "Панамських документів" -  з них випливає, що олігарх можливо приховав значні статки й прибутки завдяки офшорам і заплутаній структурі власності компаній. Наприклад, Усманов вважається співвласником компанії, що зареєстрована на Віргінських островах. У 2014 році частину його власності там придбав інший підприємець, і Усманов в теорії мав би сплатити до німецького бюджету податок, але невідомо, чи зробив це. Також Усманов міг приховувати від німецьких податкових органів значні дивіденди від своїх акцій у Росії. 

Німецькі органи активніше зацікавилися Усмановим після того, як він потрапив у санкційний список ЄС у зв’язку з війною РФ проти України - оскільки є особою з близького оточення Путіна. 

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Нещодавно повідомлялося, що із санкційного списку ЄС зникли прізвища сестри Усманова та ще кількох осіб. 

Теми: НімеччинаРосіяолігархи
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