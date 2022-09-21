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Немецкая полиция проводит обыск в имении российского олигарха Усманова в Баварии

Среда, 21 сентября 2022, 11:36

Немецкая полиция проводит обыск в баварском имении одного из самых богатых российских олигархов Алишера Усманова.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel

Речь идет о нескольких объектах в собственности Усманова в районе озера Тегернзее, что в 60 км к югу от Мюнхена. Как отмечается, после 2014 года Усманов значительную часть времени проживал именно там. Обыск проводят 250 сотрудников Федеральной уголовной полиции и службы расследований налоговой. Месяцами перед этим следователи собирали информацию, ставшую основанием для этого. 

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Целью обыска является поиск доказательств в расследовании в отношении Усманова по подозрениям в нарушении законодательства о торговле, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Неофициально издание узнало, что за период с 2014 по 2022 год Усманов в Германии мог уклониться от уплаты налогов с доходов и подарков на 555 млн евро. 

Частично источником подозрений против Усманова стала утечка так называемых "Панамских документов" - из них следует, что олигарх возможно скрыл значительное состояние и доходы благодаря офшорам и запутанной структуре собственности компаний. Например, Усманов считается совладельцем компании, зарегистрированной на Виргинских островах. В 2014 году часть его собственности там приобрел другой предприниматель, и Усманов в теории должен был бы уплатить в немецкий бюджет налог, но неизвестно, сделал ли это. Также Усманов мог скрывать от немецких налоговых органов значительные дивиденды от своих акций в России. 

Немецкие органы активнее заинтересовались Усмановым после того, как он попал в санкционный список ЕС в связи с войной РФ против Украины - поскольку является лицом из близкого окружения Путина. 

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Недавно сообщалось, что из санкционного списка ЕС исчезли фамилии сестры Усманова и еще нескольких человек. 

Темы: ГерманияРосcияолигархи
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