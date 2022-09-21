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Латвія не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які хочуть уникнути мобілізації - глава МЗС

"Європейська правда"Середа, 21 вересня 2022, 12:12

Уряд Латвії не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які захочуть виїхати з країни, щоб уникнути оголошеної мобілізації.

Про це написав у Twitter глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс, пише "Європейська правда".

"З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, введені з 19 вересня", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Ринкевичс закликав міжнародну спільноту відреагувати на заплановані фейкові "референдуми" РФ новими санкціями та більшої кількістю зброї для України.

Як повідомлялося, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян Росії з шенгенськими візами.

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Нагадаємо, ЄС наразі не вводить загальну заборону на туристичні поїздки росіян, оскільки низка країн, у тому числі Угорщина, виступили проти.

Однак з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

Теми: Латвіявізивійна
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