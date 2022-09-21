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Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, стремящимся избежать мобилизации – глава МИД

"Европейская правда"Среда, 21 сентября 2022, 12:12

Правительство Латвии не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые захотят выехать из страны, чтобы избежать объявленной мобилизации.

Об этом написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, пишет "Европейская правда".

"Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не будет менять ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября", - говорится в сообщении.

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Ранее Ринкевичс призвал международное сообщество отреагировать на запланированные фейковые "референдумы" РФ новыми санкциями и большим количеством оружия для Украины.

Как сообщалось, 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами.

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Напомним, ЕС пока не вводит общий запрет на туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против.

Однако с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более длительным и дорогим.

Темы: Латвиявизывойна
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