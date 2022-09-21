Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, стремящимся избежать мобилизации – глава МИД

"Европейская правда"Среда, 21 сентября 2022, 12:12

Правительство Латвии не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые захотят выехать из страны, чтобы избежать объявленной мобилизации.

Об этом написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, пишет "Европейская правда".

"Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не будет менять ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября", - говорится в сообщении.

Ранее Ринкевичс призвал международное сообщество отреагировать на запланированные фейковые "референдумы" РФ новыми санкциями и большим количеством оружия для Украины.

Как сообщалось, 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами.

Напомним, ЕС пока не вводит общий запрет на туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против.

ВИДЕО ДНЯ

Однако с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более длительным и дорогим.

Темы: Латвиявизывойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоИз плена освободили 215 защитников Украины: 200 из них на Медведчука. Список

фотоКомандиров "Азова" Редиса и Калину освободили из российского плена

фото, видеоЧасть защитников "Азовстали" удалось освободить из плена

видео"Я господин Песков. Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался идти воевать

РосСМИ подсчитали, что данные Шойгу о потерях России и Украины на войне – ложь 

Зеленский: Путин весь последний месяц проводил мобилизацию, но подразделения бегут

Все новости...
Латвия
Глава МИД Латвии: массовые захоронения в Изюме доказывают, что РФ – террористическое государство
"Вас здесь не ждут". Латвия ограничивает въезд россиян с шенгенскими визами
Президент Латвии рассказал, какой видит Украину после победы в войне
Последние новости
03:30
Трюдо: Поведение Путина свидетельствует о крахе вторжения в Украину
02:45
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24
02:01
видеоЗеленский о Медведчуке: Не жалко отдать
01:28
видеоЗеленский на Генассамблее ООН требует создать Спецтрибунал для наказания РФ
01:15
фотоИз плена освободили 215 защитников Украины: 200 из них на Медведчука. Список
00:20
Украина проиграла Шотландии в матче Лиги наций
00:10
фотоКомандиров "Азова" Редиса и Калину освободили из российского плена
00:03
Гендиректор МАГАТЭ анонсировал еще один визит в Украину
23:52
В Германии предлагают предоставлять убежище дезертирам из России
23:42
Турция осудила "референдумы" на оккупированных территориях – "усложнят дипломатический процесс"
Все новости...