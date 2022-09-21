"Ознака паніки й шантаж": глави МЗС країн Балтії відреагували на останні рішення Путіна

Міністри закордонних справ Латвії та Естонії відреагували на останні заяви президента РФ, якими він оголосив часткову мобілізацію та пригрозив застосуванням ядерної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми не повинні піддаватися на шантаж, і маємо підтримувати Україну, наскільки можемо. Росія зараз є такою ж загрозою для миру у Європі та всьому світі, як нацистська Німеччина у минулому сторіччі", - відреагував міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Він також сказав, що Латвія з міркувань безпеки не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які рятуються від примусової мобілізації.

"Отже, на ведення геноцидальної війни проти України кинуть ще більше людей і військової техніки. Це відчайдушний, панічний і дурний крок. Естонія і Європа будуть підтримувати Україну", - заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс ще не коментував останні заяви Путіна, але до того відреагував на наміри Кремля анексувати окуповані території України після псевдореферендумів.

"У 1940 році нелегітимний російський референдум започаткував для моєї країни десятиліття терору, підкорення й бідності. Це все, що я хочу сказати про незаконні російські референдуми", - написав він.

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