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"Признак паники и шантаж": главы МИД стран Балтии отреагировали на последние решения Путина

"Европейская правда"Среда, 21 сентября 2022, 12:42

Министры иностранных дел Латвии и Эстонии отреагировали на последние заявления президента РФ, которыми он объявил частичную мобилизацию и пригрозил применением ядерного оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы не должны поддаваться на шантаж, и должны поддерживать Украину, насколько можем. Россия сейчас является такой же угрозой для мира в Европе и всем мире, как нацистская Германия в прошлом веке", - отреагировал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. 

Он также сказал, что Латвия из соображений безопасности не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые спасаются от принудительной мобилизации.

"Итак, на ведение геноцидальной войны против Украины бросят еще больше людей и военной техники. Это отчаянный, панический и глупый шаг. Эстония и Европа будут поддерживать Украину", - заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис еще не комментировал последние заявления Путина, но до этого отреагировал на намерения Кремля аннексировать оккупированные территории Украины после псевдореферендумов.

"В 1940 году нелегитимный российский референдум начал для моей страны десятилетия террора, покорения и бедности. Это все, что я хочу сказать о незаконных российских референдумах", - написал он.

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Министр обороны Британии Бен Уоллес назвал последние решения Путина его де-факто признанием того, что Россия начала проигрывать. 

Темы: ЕвропаРосcияармия
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