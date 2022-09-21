"Признак паники и шантаж": главы МИД стран Балтии отреагировали на последние решения Путина

Министры иностранных дел Латвии и Эстонии отреагировали на последние заявления президента РФ, которыми он объявил частичную мобилизацию и пригрозил применением ядерного оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы не должны поддаваться на шантаж, и должны поддерживать Украину, насколько можем. Россия сейчас является такой же угрозой для мира в Европе и всем мире, как нацистская Германия в прошлом веке", - отреагировал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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Он также сказал, что Латвия из соображений безопасности не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые спасаются от принудительной мобилизации.

"Итак, на ведение геноцидальной войны против Украины бросят еще больше людей и военной техники. Это отчаянный, панический и глупый шаг. Эстония и Европа будут поддерживать Украину", - заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис еще не комментировал последние заявления Путина, но до этого отреагировал на намерения Кремля аннексировать оккупированные территории Украины после псевдореферендумов.

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"В 1940 году нелегитимный российский референдум начал для моей страны десятилетия террора, покорения и бедности. Это все, что я хочу сказать о незаконных российских референдумах", - написал он.

Министр обороны Британии Бен Уоллес назвал последние решения Путина его де-факто признанием того, что Россия начала проигрывать.