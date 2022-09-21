Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Признак паники и шантаж": главы МИД стран Балтии отреагировали на последние решения Путина

"Европейская правда"Среда, 21 сентября 2022, 12:42

Министры иностранных дел Латвии и Эстонии отреагировали на последние заявления президента РФ, которыми он объявил частичную мобилизацию и пригрозил применением ядерного оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы не должны поддаваться на шантаж, и должны поддерживать Украину, насколько можем. Россия сейчас является такой же угрозой для мира в Европе и всем мире, как нацистская Германия в прошлом веке", - отреагировал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. 

Реклама:

Он также сказал, что Латвия из соображений безопасности не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые спасаются от принудительной мобилизации.

"Итак, на ведение геноцидальной войны против Украины бросят еще больше людей и военной техники. Это отчаянный, панический и глупый шаг. Эстония и Европа будут поддерживать Украину", - заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис еще не комментировал последние заявления Путина, но до этого отреагировал на намерения Кремля аннексировать оккупированные территории Украины после псевдореферендумов.

ВИДЕО ДНЯ

"В 1940 году нелегитимный российский референдум начал для моей страны десятилетия террора, покорения и бедности. Это все, что я хочу сказать о незаконных российских референдумах", - написал он.

Министр обороны Британии Бен Уоллес назвал последние решения Путина его де-факто признанием того, что Россия начала проигрывать. 

Темы: ЕвропаРосcияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Европа
5 стран Европы хотят продлить запрет на импорт зерна из Украины
Цены на газ в Европе упали на 20%: уменьшился риск забастовок в Австралии
Здания евроинститутов подсветили сине-желтыми цветами ко Дню независимости Украины
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: