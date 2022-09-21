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У Запоріжжі зафіксовано 5 "прильотів", ракети влучили в об’єкти інфраструктури

Олена Рощіна, Ірина БалачукСереда, 21 вересня 2022, 17:37
ФОТО З TELEGRAM СТАРУХА

Російські війська завдали ракетних ударів по місту Запоріжжя вдень 21 вересня.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух

Пряма мова Куртєва: "В Запоріжжі зафіксовано прильоти. Деталі згодом".

Деталі: Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 13:05. Куртєв повідомив про ворожі влучання о 13:53. 

Старух уточнив: "Ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. Попередньо відомо щодо влучання ракет по об’єктах інфраструктури. Інформація уточнюється". 

 
Фото з telegram Старуха

Пізніше голова ЗОВА додав, що було 5 прильотів в три райони обласного центру. 

 
Фото з telegram Старуха

Ворожі ракети уразили об’єкти інфраструктури та будинки приватного сектору. Два снаряди влучили в поле на околицях міста. 

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Фото з telegram Старуха

У результаті російського удару постраждали 3 людини. Одного з них госпіталізували з діагнозом контузія, його стан стабільний.

 

Теми: Запоріжжявійна
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