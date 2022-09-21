В Запорожье зафиксированы 5 "прилетов", ракеты попали в объекты инфраструктуры

Российские войска нанесли ракетные удары по городу Запорожье днем 21 сентября.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух

Прямая речь Куртева: "В Запорожье зафиксированы прилеты. Детали позже".

Детали: Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 13:05. Куртев сообщил о вражеских попаданиях в 13:53.

Старух уточнил: "Враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. Предварительно известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры. Информация уточняется".

Фото Из telegram Старуха

Позже глава ЗОВА добавил, что было 5 прилетов в три района областного центра.

Фото Из telegram Старуха

Вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры и дома частного сектора. Два снаряда попали в поле на окраинах города.

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Фото Из telegram Старуха

В результате российского удара пострадали 3 человека. Одного из них госпитализировали с диагнозом контузия, его состояние стабильное.