Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Запорожье зафиксированы 5 "прилетов", ракеты попали в объекты инфраструктуры

Елена Рощина, Ирина БалачукСреда, 21 сентября 2022, 17:37
В Запорожье зафиксированы 5 прилетов, ракеты попали в объекты инфраструктуры
ФОТО ИЗ TELEGRAM СТАРУХА

Российские войска нанесли ракетные удары по городу Запорожье днем 21 сентября.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух

Прямая речь Куртева: "В Запорожье зафиксированы прилеты. Детали позже".

Реклама:

Детали: Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 13:05. Куртев сообщил о вражеских попаданиях в 13:53.

Старух уточнил: "Враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. Предварительно известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры. Информация уточняется". 

 
Фото Из telegram Старуха

Позже глава ЗОВА добавил, что было 5 прилетов в три района областного центра. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото Из telegram Старуха

Вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры и дома частного сектора. Два снаряда попали в поле на окраинах города. 

 
Фото Из telegram Старуха

В результате российского удара пострадали 3 человека. Одного из них госпитализировали с диагнозом контузия, его состояние стабильное.

Темы: Запорожьевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Запорожье
На Черниговщине "Шахед" повредил горсовет, на Днепропетровщине – предприятие
Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены 4 многоэтажки
Группа "Шахедов" атакует Запорожье: прогремели взрывы
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: