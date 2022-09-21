Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Запорожье зафиксированы 5 "прилетов", ракеты попали в объекты инфраструктуры

Елена Рощина, Ирина БалачукСреда, 21 сентября 2022, 17:37
ФОТО ИЗ TELEGRAM СТАРУХА

Российские войска нанесли ракетные удары по городу Запорожье днем 21 сентября.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух

Прямая речь Куртева: "В Запорожье зафиксированы прилеты. Детали позже".

Детали: Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 13:05. Куртев сообщил о вражеских попаданиях в 13:53.

Старух уточнил: "Враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. Предварительно известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры. Информация уточняется". 

 
Фото Из telegram Старуха

Позже глава ЗОВА добавил, что было 5 прилетов в три района областного центра. 

 
Фото Из telegram Старуха

Вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры и дома частного сектора. Два снаряда попали в поле на окраинах города. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото Из telegram Старуха

В результате российского удара пострадали 3 человека. Одного из них госпитализировали с диагнозом контузия, его состояние стабильное.

Темы: Запорожьевойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоИз плена освободили 215 защитников Украины: 200 из них на Медведчука. Список

фотоКомандиров "Азова" Редиса и Калину освободили из российского плена

фото, видеоЧасть защитников "Азовстали" удалось освободить из плена

видео"Я господин Песков. Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался идти воевать

РосСМИ подсчитали, что данные Шойгу о потерях России и Украины на войне – ложь 

Зеленский: Путин весь последний месяц проводил мобилизацию, но подразделения бегут

Все новости...
Запорожье
Россияне ударили ракетами С300 по Запорожскому району
Ночные обстрелы Запорожья повредили 42 частных дома и 34 квартиры
Россия ночью ударила ракетами по подстанции в Запорожье – ОВА
Последние новости
05:11
В Белгородской области РФ продлили "желтый" уровень опасности терактов
04:21
СМИ: Северная Корея готовится спустить на воду новую ракетную субмарину
03:30
Трюдо: Поведение Путина свидетельствует о крахе вторжения в Украину
02:45
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24
02:01
видеоЗеленский о Медведчуке: Не жалко отдать
01:28
видеоЗеленский на Генассамблее ООН требует создать Спецтрибунал для наказания РФ
01:15
фотоИз плена освободили 215 защитников Украины: 200 из них на Медведчука. Список
00:20
Украина проиграла Шотландии в матче Лиги наций
00:10
фотоКомандиров "Азова" Редиса и Калину освободили из российского плена
00:03
Гендиректор МАГАТЭ анонсировал еще один визит в Украину
Все новости...