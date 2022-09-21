У знищеній комендатурі росіян на Луганщині перебували чеченці – Гайдай
Середа, 21 вересня 2022, 13:55
Збройні сили України 20 вересня знищили окупаційну комендатуру у м. Сватове на Луганщині, за попередньою інформацією, там перебували чеченці.
Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram
Пряма мова: "За попередньою інформацією, 250 росіян отримали статуси "200-й" та "300-й". Скоріш за все, в комендатурі знаходилися чеченці".
Деталі: Гайдай додав, що інформацію про наявність чеченців перевіряють.
Що цьому передувало: Зранку 21 вересня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у Сватовому знищено місцеву окупаційну комендатуру, де ворог організував штаб та склад боєприпасів. Генштаб ЗСУ також підтвердив інформацію про знищення.
ВІДЕО ДНЯ