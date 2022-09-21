В уничтоженной комендатуре россиян на Луганщине находились чеченцы – Гайдай
Среда, 21 сентября 2022, 13:55
Вооруженные силы Украины 20 сентября уничтожили оккупационную комендатуру в г. Сватово Луганской области, по предварительной информации, там находились чеченцы.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь: "По предварительной информации, 250 россиян получили статусы "200-й" и "300-й". Скорее всего, в комендатуре находились чеченцы".
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Детали: Гайдай добавил, что информацию о чеченцах проверяют.
Что этому предшествовало: Утром 21 сентября глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в Сватово уничтожена местная оккупационная комендатура, где враг организовал штаб и склад боеприпасов. Генштаб ВСУ также подтвердил информацию о ликвидации комендатури.