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В уничтоженной комендатуре россиян на Луганщине находились чеченцы – Гайдай

"Украинская правда"Среда, 21 сентября 2022, 13:55
В уничтоженной комендатуре россиян на Луганщине находились чеченцы – Гайдай
Взрыв в Сватово, фото из Telegram Сергея Гайдая

Вооруженные силы Украины 20 сентября уничтожили оккупационную комендатуру в г. Сватово Луганской области, по предварительной информации, там находились чеченцы.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "По предварительной информации, 250 россиян получили статусы "200-й" и "300-й". Скорее всего, в комендатуре находились чеченцы". 

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Детали: Гайдай добавил, что информацию о чеченцах проверяют.

 
Окупационная комендатура в г. Сватово
tELEGRAM Сергея ГАЙДАЯ

Что этому предшествовало: Утром 21 сентября глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в Сватово уничтожена местная оккупационная комендатура, где враг организовал штаб и склад боеприпасов. Генштаб ВСУ также подтвердил информацию о ликвидации комендатури. 

Темы: Луганская областьЧечнявойна
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