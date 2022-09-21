Литва передасть Україні дрони-камікадзе у жовтні-листопаді - посол

Литва передасть українським військовим дрони-камікадзе, придбані на зібрані у рамках компанії Legion Of Boom кошти, у жовтні-листопаді.

Про це заявив посол України в Литві Петро Бешта на онлайн-брифінгу в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ми всі пам’ятаємо у травні перший литовський марафон по збору коштів на "Байрактар". Також (журналіст. - Ред.) Андрюс Тапінас у серпні провів марафон для закупівлі для України дронів-камікадзе. Цей проєкт реалізовується. Ми очікуємо, що десь у жовтні-листопаді ці дрони-камікадзе будуть уже в українській армії", - сказав Бешта.

Дипломат нагадав, що з початку російської агресії Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 120 млн євро, що становить приблизно 0,2% ВВП країни. До надання допомоги Україні, у тому числі військової, підключилося також литовське суспільство.

Кампанія зі збору коштів на озброєння для України Legion of Boom була присвячена Дню Незалежності України. Згодом стало відомо, що Литва придбає для України 37 дронів-камікадзе польського виробництва для ефективної боротьби проти російських окупантів.

У вересні стало відомо, що США уклали контракт на купівлю для України тактичних ударних безпілотних комплексів Switchblade 600, розроблених американською компанією AeroVironment, відомих як дрони-камікадзе.