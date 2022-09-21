Литва передаст Украине дроны-камикадзе в октябре-ноябре - посол

Литва передаст украинским военным дроны-камикадзе, приобретенные на собранные в рамках компании Legion Of Boom средства, в октябре-ноябре.

Об этом заявил посол Украины в Литве Петр Бешта на онлайн-брифинге в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Мы все помним в мае первый литовский марафон по сбору средств на "Байрактар". Также (журналист. - Ред.) Андрюс Тапинас в августе провел марафон для закупки для Украины дронов-камикадзе. Этот проект реализуется. Мы ожидаем, что где-то в октябре-ноябре эти дроны-камикадзе будут уже в украинской армии", - сказал Бешта.

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Дипломат напомнил, что с начала российской агрессии Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 120 млн евро, что составляет примерно 0,2% ВВП страны. К оказанию помощи Украине, в том числе военной, подключилось также литовское общество.

Кампания по сбору средств на вооружение для Украины Legion of Boom была посвящена Дню Независимости Украины. Впоследствии стало известно, что Литва приобретет для Украины 37 дронов-камикадзе польского производства для эффективной борьбы против российских оккупантов.

В сентябре стало известно, что США заключили контракт на покупку для Украины тактических ударных беспилотных комплексов Switchblade 600, разработанных американской компанией AeroVironment, известных как дроны-камикадзе.