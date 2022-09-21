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Папа Римський: Думки "декого" про застосування ядерної зброї - божевілля

"Європейська правда"Середа, 21 вересня 2022, 15:37
Папа Римський: Думки декого про застосування ядерної зброї - божевілля
Папа Римський Франциск. фото з Вікіпедії

Папа Римський Франциск, виступаючи після попередження президента Росії Владіміра Путіна щодо можливого застосування ядерної зброї, заявив, що навіть думати про такий акт було б "божевіллям".

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Папа обговорював свою поїздку до Казахстану з людьми під час аудієнції на площі Святого Петра і похвалив центральноазійську країну за відмову від ядерної зброї після здобуття нею незалежності у 1991 році.

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"Це було мужньо. У той час коли в цій трагічній війні дехто думає про ядерну зброю, що є божевіллям, ця країна від початку сказала "ні" ядерній зброї", - сказав Папа Франциск, не назвавши при цьому ні Росію, ні Путіна.

Франциск також розповів присутнім про розмову, яка відбулася в нього у вівторок з кардиналом Конрадом Краєвським, керівником його благодійної організації, яка доставляє допомогу в Україну.

ЗМІ Ватикану повідомили, що Краєвський потрапив під обстріл під час доставки гуманітарної допомоги на Запоріжжі. Краєвський також відвідав масові поховання в Ізюмі.

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"Він (Краєвський. - Ред.) розповів мені про біль цих людей, дикі дії, жахіття, замучені тіла, які вони знаходять. Давайте об'єднаємося з цими людьми, такими шляхетними та замученими", - сказав він.

Нагадаємо, днями Папа Римський сказав, що вважає "морально прийнятним" постачання країнами Заходу зброї Україні для самозахисту.

Теми: ядерна зброяПапа РимськийПутінвійна
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