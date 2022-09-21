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Папа Римский: Мысли "кое-кого" о применении ядерного оружия - безумие

"Европейская правда"Среда, 21 сентября 2022, 15:37
Папа Римский: Мысли кое-кого о применении ядерного оружия - безумие
Папа Римский Франциск. фото из Википедии

Папа Римский Франциск, выступая после предупреждения президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия, заявил, что даже думать о таком акте было бы "безумием".

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Папа обсуждал свою поездку в Казахстан с людьми во время аудиенции на площади Святого Петра и похвалил центральноазиатскую страну за отказ от ядерного оружия после обретения ею независимости в 1991 году.

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"Это было мужественно. В то время как в этой трагической войне некоторые думают о ядерном оружии, что просто безумие, эта страна изначально сказала "нет" ядерному оружию", - сказал Папа Франциск, не назвав при этом ни Россию, ни Путина.

Франциск также рассказал присутствующим о разговоре, который состоялся у него во вторник с кардиналом Конрадом Краевским, руководителем его благотворительной организации, которая доставляет помощь в Украину.

СМИ Ватикана сообщили, что Краевский попал под обстрел во время доставки гуманитарной помощи в Запорожье. Краевский также посетил массовые захоронения в Изюме.

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"Он (Краевский. - Ред.) рассказал мне о боли этих людей, диких действиях, ужасах, замученных телах, которые они находят. Давайте объединимся с этими людьми, такими благородными и измученными", - сказал он.

Напомним, на днях Папа Римский сказал, что считает "морально приемлемыми" поставки странами Запада оружия Украине для самозащиты.

Темы: ядерное оружиеПапа РимскийПутинвойна
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