У горах - до 40 см снігу, прикордонники заликають ухилянтів не наражатися на небезпеку

Прикордонники звертають увагу на істотне погіршення погодних умов у гірській місцевості: на високогірних ділянках кордону випало до 40 см снігу.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Дослівно: "На пильність прикордонників зміна погоди ніяк не вплине, адже охоронці кордону забезпечують надійну охорону державного рубежу за будь-яких умов. А от потенційним правопорушникам краще утриматися від своїх намірів, оскільки мандрівка засніженими горами може бути вкрай небезпечною для життя та здоров’я".

Деталі: Повідомляється, що лише з початку вересня на ділянці Західного регіонального управління Держприкордонслужби затримали 230 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Від початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, найчастішими порушниками кордону стали чоловіки призовного віку.

Після введення в Україні воєнного стану на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 11 випадків загибелі військовозобов’язаних чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон.

Десятеро із них потонули, перепливаючи Тису, ще один помер від переохолодження, долаючи засніжене високогір’я.

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Двоє утікачів були доставлені у лікарню з обмороженнями кінцівок. Інший чоловік, тікаючи від прикордонників, зістрибнув із бетонного берегоукріплення річки Тиса, впав та отримав два перелами ноги.

Державна прикордонна члужба закликає всіх громадян не порушувати закони України та не наражати на небезпеку своє здоров’я та життя.