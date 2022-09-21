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В горах - до 40 см снега, пограничники призывают уклонистов не подвергать себя опасности

Валентина РоманенкоСреда, 21 сентября 2022, 16:10
В горах - до 40 см снега, пограничники призывают уклонистов не подвергать себя опасности
фото ГПСУ

Пограничники обращают внимание на существенное ухудшение погодных условий в горной местности: на высокогорных участках границы выпало до 40 см снега.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "На бдительность пограничников изменение погоды никак не повлияет, ведь пограничники обеспечивают надежную охрану государственной границы при любых условиях. А вот потенциальным правонарушителям лучше воздержаться от своих намерений, поскольку путешествие по заснеженным горам может быть крайне опасным для жизни и здоровья".

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Детали: Сообщается, что только с начала сентября на участке Западного регионального управления Госпогранслужбы задержали 230 человек, которые пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину, самыми частыми нарушителями границы стали мужчины призывного возраста.

После введения в Украине военного положения на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда зафиксировано 11 случаев гибели военнообязанных мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу.

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Десять из них утонули, переплывая Тису, еще один умер от переохлаждения, преодолевая заснеженное высокогорье.

Двое беглецов были доставлены в больницу с обморожениями конечностей. Другой мужчина, убегая от пограничников, спрыгнул с бетонного берегоукрепления реки Тиса, упал и получил два перелома ноги.

Государственная пограничная члужба призывает всех граждан не нарушать законы Украины и не подвергать опасности свое здоровье и жизнь.

Темы: Пограничная службаВоенное положение
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