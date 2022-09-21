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В горах - до 40 см снега, пограничники призывают уклонистов не подвергать себя опасности

Валентина РоманенкоСреда, 21 сентября 2022, 16:10
фото ГПСУ

Пограничники обращают внимание на существенное ухудшение погодных условий в горной местности: на высокогорных участках границы выпало до 40 см снега.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "На бдительность пограничников изменение погоды никак не повлияет, ведь пограничники обеспечивают надежную охрану государственной границы при любых условиях. А вот потенциальным правонарушителям лучше воздержаться от своих намерений, поскольку путешествие по заснеженным горам может быть крайне опасным для жизни и здоровья".

Детали: Сообщается, что только с начала сентября на участке Западного регионального управления Госпогранслужбы задержали 230 человек, которые пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину, самыми частыми нарушителями границы стали мужчины призывного возраста.

После введения в Украине военного положения на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда зафиксировано 11 случаев гибели военнообязанных мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу.

Десять из них утонули, переплывая Тису, еще один умер от переохлаждения, преодолевая заснеженное высокогорье.

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Двое беглецов были доставлены в больницу с обморожениями конечностей. Другой мужчина, убегая от пограничников, спрыгнул с бетонного берегоукрепления реки Тиса, упал и получил два перелома ноги.

Государственная пограничная члужба призывает всех граждан не нарушать законы Украины и не подвергать опасности свое здоровье и жизнь.

Темы: Пограничная службаВоенное положение
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