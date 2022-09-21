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Тимчасовий захист в Естонії отримали майже 5 тисяч українських чоловіків боєздатного віку

"Європейська правда"Середа, 21 вересня 2022, 16:38

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас повідомила у парламенті, що з початку війни в Україні 4898 українських чоловіків боєздатного віку отримали тимчасовий захист в Естонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє естонський мовник ERR.

"Це число складає 14% від усіх осіб, які отримали тимчасовий захист в Естонії. Якщо брати останній місяць, частка дітей складає 28% від загальної кількості заяв, частка жінок – 41%, а частка чоловіків – 31%. І це всі чоловіки разом узяті ", - заявила Каллас.

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Прем'єр-міністр пояснила, що заборона на виїзд з України не поширюється на чоловіків віком 18-60 років, які є батьками-одинаками, батьками трьох та більше дітей, інвалідами, студентами закордонних вишів, водіями гуманітарних автомобілів та власниками постійної посвідки на проживання за кордоном.

"І різні дозволи також діяли для фахівців. Наприклад, з початку вересня чоловіки, які працюють в експортних компаніях, мають право залишатися за кордоном. Із червня також застосовувався дозвіл на виїзд для експертів ІТ-сектору", – сказала Каллас.

Прем'єр-міністр визнала, що оскільки Росія також депортувала українців з окупованих територій до РФ, до Естонії прибули й ті українські чоловіки, які втекли з Росії.

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"Так що так, 14% - чоловіки, і 4898 з них - у віковій групі 18-60 років", - сказала Каллас, зазначивши, що цей показник все ж таки малий у порівнянні із загальним числом тих, хто отримав тимчасовий захист, серед яких переважно жінки та діти. "Але так, частка чоловіків збільшилася за останній місяць", – констатувала Каллас.

За даними Департаменту соціального страхування, після початку війни в Україні до Естонії прибуло 100 082 воєнних біженці, з яких 56 566 залишилися в Естонії. 43 516 воєнних біженців, тобто 43,5%, поїхали з Естонії до інших країн. З воєнних біженців, які перетнули естонський кордон, 25 235 осіб, тобто 25,2%, були неповнолітніми.

Нагадаємо, під час візиту в Київ президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до країн Європейського Союзу виїхали понад вісім мільйонів українців, але більшість із них уже повернулася додому.

Теми: Естоніявійнамобілізація
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