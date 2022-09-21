Временную защиту в Эстонии получили почти 5 тысяч украинских мужчин боеспособного возраста

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила в парламенте, что с начала войны в Украине 4898 украинских мужчин боеспособного возраста получили временную защиту в Эстонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает эстонский вещатель ERR.

"Это число составляет 14% от всех лиц, получивших временную защиту в Эстонии. Если брать последний месяц, доля детей составляет 28% от общего количества заявлений, доля женщин - 41%, а доля мужчин - 31%. И это все мужчины вместе взятые", - заявила Каллас.

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Премьер-министр пояснила, что запрет на выезд из Украины не распространяется на мужчин в возрасте 18-60 лет, которые являются родителями-одиночками, родителями трех и более детей, инвалидами, студентами зарубежных вузов, водителями гуманитарных автомобилей и владельцами постоянного вида на жительство за рубежом.

"И различные разрешения также действовали для специалистов. Например, с начала сентября мужчины, которые работают в экспортных компаниях, имеют право оставаться за границей. С июня также применялось разрешение на выезд для экспертов ИТ-сектора", - сказала Каллас.

Премьер-министр признала, что поскольку Россия также депортировала украинцев с оккупированных территорий в РФ, в Эстонию прибыли и те украинские мужчины, которые сбежали из России.

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"Так что да, 14% - мужчины, и 4898 из них - в возрастной группе 18-60 лет", - сказала Каллас, отметив, что этот показатель все же мал по сравнению с общим числом тех, кто получил временную защиту, среди которых преимущественно женщины и дети. "Но да, доля мужчин увеличилась за последний месяц", - констатировала Каллас.

По данным Департамента социального страхования, после начала войны в Украине в Эстонию прибыло 100 082 военных беженца, из которых 56 566 остались в Эстонии. 43 516 военных беженцев, то есть 43,5%, уехали из Эстонии в другие страны. Из военных беженцев, которые пересекли эстонскую границу, 25 235 человек, то есть 25,2%, были несовершеннолетними.

Напомним, во время визита в Киев президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в страны Европейского Союза выехали более восьми миллионов украинцев, но большинство из них уже вернулась домой.