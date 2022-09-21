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Одного з найбільших забудовників Київщини підозрюють у несплаті 140 млн податків

"Українська правда"Середа, 21 вересня 2022, 17:18
Одного з найбільших забудовників Київщини підозрюють у несплаті 140 млн податків
фото ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру одному з найбільших забудовників Київщини в ухиленні від сплати податків на понад 140 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба ДБР, Київської міської прокуратури, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Правоохоронці традиційно не називають ім'я підозрюваного, але за даними джерел УП, це забудовник Софійської Борщагівки Андрій Мартинов.

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За даними слідства, будучи замовником будівництва декількох комплексів багатоквартирної житлової забудови на території Києво-Святошинського району Київської області, він організував схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, під час реалізації квартир та нежитлових приміщень у новобудовах підозрюваний декларував отримані кошти як доходи фізичної особи, не оформлюючи свою діяльність як підприємницьку.

Це дозволило знизити ставку податку з оборудок з 18 до 5%.

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Таким чином, у період з 2019 по 2021 роки підозрюваний реалізував близько 900 квартир та приміщень комерційного призначення у новобудовах, не сплативши при цьому понад 140 млн гривень податків.

Вказано, що правоохоронці провели низку обшуків, у ході яких були вилучено грошові кошти у різній валюті на загальну суму понад 3 млн доларів США.

За клопотанням прокурора вилучені грошові кошти заарештовано та їх передано в управління АРМА.

Плвідомляється, що ДБР ініціювало питання щодо накладення арешту на майно підозрюваного для відшкодування збитків державному бюджетові України. Зокрема, мова йде про понад 100 квартир, майже 80 нежитлових приміщень та понад 30 земельних ділянок.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Теми: ДБРКиївська областьпрокуратура
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