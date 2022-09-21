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Одного из крупнейших застройщиков Киевщины подозревают в неуплате 140 млн налогов

"Украинская правда"Среда, 21 сентября 2022, 17:18
Одного из крупнейших застройщиков Киевщины подозревают в неуплате 140 млн налогов
фото ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении одному из крупнейших застройщиков Киевщины в уклонении от уплаты налогов на более 140 миллионов гривен.

Источник: пресс-служба ГБР, Киевской городской прокуратуры, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но по данным источников УП, это застройщик Софийской Борщаговки Андрей Мартынов.

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По данным следствия, будучи заказчиком строительства нескольких комплексов многоквартирной жилой застройки на территории Киево-Святошинского района Киевской области, он организовал схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Так, при реализации квартир и нежилых помещений в новостройках подозреваемый декларировал полученные средства как доходы физического лица, не оформляя свою деятельность как предпринимательскую.

Это позволило снизить ставку налога со сделок с 18 до 5%.

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Таким образом, в период с 2019 по 2021 годы подозреваемый реализовал около 900 квартир и помещений коммерческого назначения в новостройках, не уплатив при этом более 140 млн гривен налогов.

Указано, что правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых были изъяты денежные средства в разной валюте на общую сумму более 3 млн долларов США.

По ходатайству прокурора изъятые денежные средства арестованы и переданы в управление АРМА.

Сообщается, что ГБР инициировало вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемого для возмещения убытков государственному бюджету Украины. В частности, речь идет о более 100 квартир, почти 80 нежилых помещений и более 30 земельных участков.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Темы: ГБРКиевская областьпрокуратура
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