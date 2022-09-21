Одного из крупнейших застройщиков Киевщины подозревают в неуплате 140 млн налогов

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении одному из крупнейших застройщиков Киевщины в уклонении от уплаты налогов на более 140 миллионов гривен.

Источник: пресс-служба ГБР, Киевской городской прокуратуры, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но по данным источников УП, это застройщик Софийской Борщаговки Андрей Мартынов.

По данным следствия, будучи заказчиком строительства нескольких комплексов многоквартирной жилой застройки на территории Киево-Святошинского района Киевской области, он организовал схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Так, при реализации квартир и нежилых помещений в новостройках подозреваемый декларировал полученные средства как доходы физического лица, не оформляя свою деятельность как предпринимательскую.

Это позволило снизить ставку налога со сделок с 18 до 5%.

Таким образом, в период с 2019 по 2021 годы подозреваемый реализовал около 900 квартир и помещений коммерческого назначения в новостройках, не уплатив при этом более 140 млн гривен налогов.

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Указано, что правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых были изъяты денежные средства в разной валюте на общую сумму более 3 млн долларов США.

По ходатайству прокурора изъятые денежные средства арестованы и переданы в управление АРМА.

Сообщается, что ГБР инициировало вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемого для возмещения убытков государственному бюджету Украины. В частности, речь идет о более 100 квартир, почти 80 нежилых помещений и более 30 земельных участков.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.