Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблий і поранені

Фото ілюстративне. На фото – результати російських ударів по Дніпропетровщині вночі 21 вересня. Фото з Telegram Резніченка

Одна людина загинула та ще дві отримали поранення у результаті обстрілу росіянами Дніпропетровщини під вечір 21 вересня.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegeram

Пряма мова Резніченка: "І знову ворожий удар по Нікопольському району. Росіяни обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади. Одну людину вбили. Попередньо, двох поранили".

Деталі: Голова ОВА додав, що на місці обстрілів працюють рятувальники та поліція.

Деталі атаки з’ясовуються.