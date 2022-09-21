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Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблий і поранені

Ірина БалачукСереда, 21 вересня 2022, 18:38
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблий і поранені
Фото ілюстративне. На фото – результати російських ударів по Дніпропетровщині вночі 21 вересня. Фото з Telegram Резніченка

Одна людина загинула та ще дві отримали поранення у результаті обстрілу росіянами Дніпропетровщини під вечір 21 вересня.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegeram

Пряма мова Резніченка: "І знову ворожий удар по Нікопольському району. Росіяни обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади. Одну людину вбили. Попередньо, двох поранили".

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Деталі: Голова ОВА додав, що на місці обстрілів працюють рятувальники та поліція.

Деталі атаки з’ясовуються.

Теми: Дніпропетровська областьРосіявійнажертви
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