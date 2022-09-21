Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблий і поранені
Середа, 21 вересня 2022, 18:38
Одна людина загинула та ще дві отримали поранення у результаті обстрілу росіянами Дніпропетровщини під вечір 21 вересня.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegeram
Пряма мова Резніченка: "І знову ворожий удар по Нікопольському району. Росіяни обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади. Одну людину вбили. Попередньо, двох поранили".
Деталі: Голова ОВА додав, що на місці обстрілів працюють рятувальники та поліція.
Деталі атаки з’ясовуються.
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