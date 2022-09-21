Россияне ударили по Днепропетровской области: есть погибший и раненые
Среда, 21 сентября 2022, 18:38
Один человек погиб и еще два получили ранения в результате обстрела россиянами Днепропетровщины под вечер 21 сентября.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegeram
Прямая речь Резниченко: "И снова вражеский удар по Никопольскому району. Россияне обстреляли Красногригорьевскую и Марганецкую общины. Одного человека убили. Предварительно, двух ранили".
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Детали: Глава ОВА добавил, что на месте обстрелов работают спасатели и полиция.
Детали атаки выясняются.