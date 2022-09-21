ЗСУ відбили атаки ворога біля 5 населених пунктів – Генштаб

За добу українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18:00 21 вересня

Дослівно Генштаб: "Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 32 удари по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 17 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 10 позицій зенітних ракетних комплексів та одного складу з боєприпасами. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили одну крилату ракету і 3 БпЛА ворога".

Реклама:

Деталі: Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 22 об’єктах противника – зокрема по 7 пунктах управління різного рівня та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. В зону ураження потрапили склади боєприпасів, об’єкти ППО та понтонні переправи окупантів. Загальні втрати ворога наразі уточнюються.

Водночас окупанти за добу завдали 5 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили 17 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України.

У результаті російських ударів постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема, у Харкові, Слов’янську, Печенігах, Покровську, Полтавці, Білогорівці, Невельському, Мар’їнці, Миролюбівці та Високопіллі.

ВІДЕО ДНЯ

Зберігається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Росіяни стріляли з танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Залізний Міст і Гута-Студенецька Чернігівської області та Манухівка, Бачівськ, Бояро-Лежачі, Волфине, Голишівське і Тур’я Сумської області;

– в районах населених пунктів Залізний Міст і Гута-Студенецька Чернігівської області та Манухівка, Бачівськ, Бояро-Лежачі, Волфине, Голишівське і Тур’я Сумської області; на Слобожанському напрямку ­– в районах населених пунктів Грушівка, Куп’янськ, Ветеринарне, Гоптівка та Глибоке;

­– в районах населених пунктів Грушівка, Куп’янськ, Ветеринарне, Гоптівка та Глибоке; на Краматорському напрямку – Ярова, Студенок, Тетянівка, Богородичне, Райгородок, Закітне та Озерне;

– Ярова, Студенок, Тетянівка, Богородичне, Райгородок, Закітне та Озерне; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмутське, Роздолівка, Кліщівка, Краснополівка, Званівка, Юр’ївка та Нью-Йорк;

– Соледар, Бахмутське, Роздолівка, Кліщівка, Краснополівка, Званівка, Юр’ївка та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне та Первомайське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали близько 25 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Золота Нива, Гуляйполе, Рівнопілля та Зелене Поле.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Також зафіксовано понад 60 вильотів російських БпЛА з метою ведення розвідки і коригування вогню. Щонайменше шість безпілотних літальних апаратів окупанти задіяли для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

За даними Генштабу, для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ у військах казачого товариства "Всєвєлікоє войско Донскоє" відбирають кандидатів для служби в Росгвардії.

Водночас Кубанське казаче військо зобов’язане сформувати додаткові підрозділи добровольців та провести їх підготовку на базі районних казачих товариств Краснодарського краю.

У місті Чита і області набір кандидатів здійснюється під виглядом відправки на будівельні роботи в Україні.