ВСУ отбили атаки врага возле 5 населенных пунктов – Генштаб

За сутки украинские защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Веселое, Зайцево, Курдюмовка и Бахмутское.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 21 сентября

Дословно Генштаб: "Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 32 удара по вражеским позициям. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пунктов, 10 позиций зенитных ракетных комплексов и одного склада с боеприпасами. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили одну крылатую ракету и 3 БпЛА врага".

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Детали: Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 22 объектам противника – в частности по 7 пунктам управления различного уровня и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. В зону поражения попали склады боеприпасов, объекты ПВО и понтонные переправы оккупантов. Общие потери врага сейчас уточняются.

В то же время оккупанты за сутки нанесли 5 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили 17 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

В результате российских ударов пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности, в Харькове, Славянске, Печенегах, Покровске, Полтавке, Белогоровке, Невельском, Марьинке, Миролюбовке и Высокополье.

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Сохраняется угроза вражеских авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Россияне стреляли из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Железный Мост и Гута-Студенецкая Черниговской области и Мануховка, Бачевск, Бояро-Лежачи, Волфино, Голышевское и Турья Сумской области;

– в районах населенных пунктов Железный Мост и Гута-Студенецкая Черниговской области и Мануховка, Бачевск, Бояро-Лежачи, Волфино, Голышевское и Турья Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Грушевка, Купянск, Ветеринарное, Гоптовка и Глубокое;

– в районах населенных пунктов Грушевка, Купянск, Ветеринарное, Гоптовка и Глубокое; на Краматорском направлении – Яровая, Студенок, Татьяновка, Богородичное, Райгородок, Закитное и Озерное;

– Яровая, Студенок, Татьяновка, Богородичное, Райгородок, Закитное и Озерное; на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмутское, Роздоловка, Клищевка, Краснополовка, Звановка, Юрьевка и Нью-Йорк;

– Соледар, Бахмутское, Роздоловка, Клищевка, Краснополовка, Звановка, Юрьевка и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Марьинка, Водяное и Первомайское.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись около 25 населенных пунктов. В частности, Угледар, Золотая Нива, Гуляйполе, Ровнополье и Зеленое Поле.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись более 35 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Также зафиксировано более 60 вылетов российских БПЛА с целью ведения разведки и корректировки огня. По меньшей мере шесть беспилотных летательных аппаратов оккупанты задействовали для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

По данным Генштаба, для пополнения потерь личного состава подразделений оккупационных войск в войсках казачьего общества "Всевеликое войско Донское" отбирают кандидатов для службы в Росгвардии.

В то же время Кубанское казачье войско обязано сформировать дополнительные подразделения добровольцев и провести их подготовку на базе районных казачьих обществ Краснодарского края.

В городе Чита и области набор кандидатов осуществляется под видом отправки на строительные работы в Украину.