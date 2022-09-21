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Кадиров заявив про затримання 20 жінок в Чечні: погрожує забрати їхніх чоловіків на війну в Україну

Альона Мазуренко Середа, 21 вересня 2022, 20:58
РАМЗАН КАДИРОВ, ФОТО ТАСС

Ватажок Чечні Рамзан Кадиров заявив про участь 15-20 жінок в антивоєнному мітингу в Грозному, їх затримали і погрожують їм тим, що відправлять їхніх дітей чи чоловіків воювати проти України.

Джерело: Кадиров у Telegram, Кавказ.Реалії

Деталі: Згідно з повідомленням, яке опублікував Кадиров, у трьох із 20 жінок сини беруть участь у війні в Україні. У двох із них - це єдині сини.

Пряма мова Кадирова: "Ми спочатку сказали, що єдиного сина ми не будемо брати. Як так вийшло, не знаю, що двоє з них відправили єдиних синів.

Ще 15-20 жінок, які отримали копійки від європейських організацій, теж вийшли, і на запитання, чому вони сьогодні вийшли на площу, вони почали ставити запитання житлові, комунальні, соціальні.

Я сказав, що якщо немає чоловіків вдома, щоб забезпечити їм гідний сьогоднішній і завтрашній день, ці чоловіки повинні перебувати на території спеціальної військової операції (так влада РФ називає війну з Україною. - ред.)".

Деталі: При цьому Кадиров не навів жодних доказів про отримання жінками грошей "від європейських організацій".

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Він також закликав жителів Чечні не виходити на антивоєнні протести, а тих, хто все ж таки вийде, назвав "ворогами народу" і бажає відправляти їх в зону бойових дій.

Як стверджує Кадиров, у підконтрольній йому республіці немає жодного випадку відмови від участі в бойових діях, а всі відправлені військові поїхали в Україну добровільно.

Жителі Чечні в закритих чатах месенджерів пересилають анонімні звернення до Кадирова з проханням не відправляти їхніх дітей в Україну.

Місцеві жінки кажуть, що виростили їх "не для війни", і просять усіх, "у кого болить серце за синів, рідних і близьких", зробити "максимальний репост" їхніх звернень, щоб їх почув Кадиров.

Теми: КадировЧечнявійнамобілізація
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