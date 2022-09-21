Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кадиров заявив про затримання 20 жінок в Чечні: погрожує забрати їхніх чоловіків на війну в Україну

Альона Мазуренко Середа, 21 вересня 2022, 20:58
Кадиров заявив про затримання 20 жінок в Чечні: погрожує забрати їхніх чоловіків на війну в Україну
РАМЗАН КАДИРОВ, ФОТО ТАСС

Ватажок Чечні Рамзан Кадиров заявив про участь 15-20 жінок в антивоєнному мітингу в Грозному, їх затримали і погрожують їм тим, що відправлять їхніх дітей чи чоловіків воювати проти України.

Джерело: Кадиров у Telegram, Кавказ.Реалії

Деталі: Згідно з повідомленням, яке опублікував Кадиров, у трьох із 20 жінок сини беруть участь у війні в Україні. У двох із них - це єдині сини.

Реклама:

Пряма мова Кадирова: "Ми спочатку сказали, що єдиного сина ми не будемо брати. Як так вийшло, не знаю, що двоє з них відправили єдиних синів.

Ще 15-20 жінок, які отримали копійки від європейських організацій, теж вийшли, і на запитання, чому вони сьогодні вийшли на площу, вони почали ставити запитання житлові, комунальні, соціальні.

Я сказав, що якщо немає чоловіків вдома, щоб забезпечити їм гідний сьогоднішній і завтрашній день, ці чоловіки повинні перебувати на території спеціальної військової операції (так влада РФ називає війну з Україною. - ред.)".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: При цьому Кадиров не навів жодних доказів про отримання жінками грошей "від європейських організацій".

Він також закликав жителів Чечні не виходити на антивоєнні протести, а тих, хто все ж таки вийде, назвав "ворогами народу" і бажає відправляти їх в зону бойових дій.

Як стверджує Кадиров, у підконтрольній йому республіці немає жодного випадку відмови від участі в бойових діях, а всі відправлені військові поїхали в Україну добровільно.

Жителі Чечні в закритих чатах месенджерів пересилають анонімні звернення до Кадирова з проханням не відправляти їхніх дітей в Україну.

Місцеві жінки кажуть, що виростили їх "не для війни", і просять усіх, "у кого болить серце за синів, рідних і близьких", зробити "максимальний репост" їхніх звернень, щоб їх почув Кадиров.

Теми: КадировЧечнявійнамобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Кадиров
США ввели санкції щодо матері Кадирова та директора "Артеку"
Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану
Британська розвідка розповіла, як Кадиров доводить свою лояльність Путіну
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: