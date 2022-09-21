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Кадыров заявил о задержании 20 женщин в Чечне: угрожает забрать их мужей на войну в Украину

Алена МазуренкоСреда, 21 сентября 2022, 20:58
РАМЗАН КАДЫРОВ, ФОТО ТАСС

Главарь Чечни Рамзан Кадыров заявил об участии 15-20 женщин в антивоенном митинге в Грозном, их задержали и угрожают им тем, что отправлять их детей воевать против Украины.

Источник: Кадыров в TelegramКавказ.Реалии

Детали: Согласно сообщению, которое опубликовал Кадыров, у трех из 20 женщин сыновья принимают участие в войне в Украине. У двоих из них – это единственные сыновья.

Прямая речь Кадырова: "Мы изначально сказали, что единственного сына мы не будем брать. Как так получилось, не знаю, что двое из них отправили единственных сыновей.

Еще 15-20 женщин, которые получили копейки от европейских организаций, тоже вышли, и на вопрос, почему они сегодня вышли на площадь, они стали задавать вопросы жилищные, коммунальные, социальные.

Я сказал, что если нет мужчин дома, чтобы обеспечить им достойный сегодняшний и завтрашний день, эти мужчины должны находиться на территории специальной военной операции (так власти РФ называют войну с Украиной. – ред.)".

Детали: При этом Кадыров не привел никаких доказательств о получении женщинами денег "от европейских организаций".

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Он также призвал жителей республики не выходить на антивоенные протесты, а тех, кто все же выйдет, назвал "врагами народа" и потребовал отправлять в зону боевых действий.

Как утверждает Кадыров, в подконтрольной ему республике нет ни одного случая отказа от участия в боевых действиях, а все отправленные военные уехали в Украину добровольно.

Жители Чечни в закрытых чатах мессенджеров пересылают анонимные обращения в адрес Кадырова с просьбой не отправлять их детей в Украину.

Местные женщины говорят, что вырастили их "не для войны", и просят всех, "у кого болит сердце за сыновей, родных и близких", сделать "максимальный репост" их обращений, чтобы они были услышаны Кадыровым.

Темы: КадыровЧечнявойнамобилизация
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