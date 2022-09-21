Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кадыров заявил о задержании 20 женщин в Чечне: угрожает забрать их мужей на войну в Украину

Алена МазуренкоСреда, 21 сентября 2022, 20:58
Кадыров заявил о задержании 20 женщин в Чечне: угрожает забрать их мужей на войну в Украину
РАМЗАН КАДЫРОВ, ФОТО ТАСС

Главарь Чечни Рамзан Кадыров заявил об участии 15-20 женщин в антивоенном митинге в Грозном, их задержали и угрожают им тем, что отправлять их детей воевать против Украины.

Источник: Кадыров в TelegramКавказ.Реалии

Детали: Согласно сообщению, которое опубликовал Кадыров, у трех из 20 женщин сыновья принимают участие в войне в Украине. У двоих из них – это единственные сыновья.

Реклама:

Прямая речь Кадырова: "Мы изначально сказали, что единственного сына мы не будем брать. Как так получилось, не знаю, что двое из них отправили единственных сыновей.

Еще 15-20 женщин, которые получили копейки от европейских организаций, тоже вышли, и на вопрос, почему они сегодня вышли на площадь, они стали задавать вопросы жилищные, коммунальные, социальные.

Я сказал, что если нет мужчин дома, чтобы обеспечить им достойный сегодняшний и завтрашний день, эти мужчины должны находиться на территории специальной военной операции (так власти РФ называют войну с Украиной. – ред.)".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: При этом Кадыров не привел никаких доказательств о получении женщинами денег "от европейских организаций".

Он также призвал жителей республики не выходить на антивоенные протесты, а тех, кто все же выйдет, назвал "врагами народа" и потребовал отправлять в зону боевых действий.

Как утверждает Кадыров, в подконтрольной ему республике нет ни одного случая отказа от участия в боевых действиях, а все отправленные военные уехали в Украину добровольно.

Жители Чечни в закрытых чатах мессенджеров пересылают анонимные обращения в адрес Кадырова с просьбой не отправлять их детей в Украину.

Местные женщины говорят, что вырастили их "не для войны", и просят всех, "у кого болит сердце за сыновей, родных и близких", сделать "максимальный репост" их обращений, чтобы они были услышаны Кадыровым.

Темы: КадыровЧечнявойнамобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Кадыров
США ввели санкции в отношении матери Кадырова и директора "Артека"
Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана
Британская разведка рассказала, как Кадыров доказывает свою лояльность Путину
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: