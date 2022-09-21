За посередництва Саудівської Аравії Росія відпустила з полону 10 іноземців, що воювали в Україні

За посередництва Саудівської Аравії Росія погодилася випустити десятьох військовополонених іноземців, які воювали в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційне саудівське інформагентство SPA.

Зазначається, що кронпринц Саудівської Аравії Мохамад бін Салман, який є фактичним керівником держави, був посередником між Україною та Росією в питанні звільнення військовополонених.

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У повідомленні уточнюється, що звільнені – громадяни США, Марокко, Великої Британії, Швеції та Хорватії, які вже прибули на територію Саудівської Аравії.

Імовірно, йдеться про британців Шона Піннера і Айдена Асліна, хорвата Векослава Пребіга, марокканця Брахіма Саадуна, американців Александра Дрюке, Енді Г’юна та Суеді Мурекезі – про їхнє затримання російськими окупантами публічно повідомлялося у ЗМІ.

Про те, чи звільняла Україна російських військовополонених, не вказується.

ВІДЕО ДНЯ

У червні речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росія "не може нічого гарантувати" щодо долі громадян США, які воювали на боці України і потрапили в полон, та наполягає, що на них не поширюються положення Женевських конвенцій.

Раніше Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію поважати права усіх полонених і забезпечувати їм доступ до необхідної медичної допомоги.