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При посредничестве Саудовской Аравии Россия отпустила из плена 10 иностранцев, воевавших в Украине

Среда, 21 сентября 2022, 21:12

При посредничестве Саудовской Аравии Россия согласилась выпустить десять военнопленных иностранцев, воевавших в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальное саудовское информагентство SPA.

Отмечается, что кронпринц Саудовской Аравии Мохамад бин Салман, являющийся фактическим руководителем государства, был посредником между Украиной и Россией в вопросе освобождения военнопленных.

В сообщении уточняется, что освобожденные - граждане США, Марокко, Великобритании, Швеции и Хорватии, уже прибывшие на территорию Саудовской Аравии.

Вероятно, речь идет о британцах Шоне Пиннере и Айдене Аслине, хорвате Векославе Пребиге, марокканце Брахиме Саадуне, американцах Александре Дрюке, Энди Хьюне и Суэде Мурекези – об их задержании российскими оккупантами публично сообщалось в СМИ.

О том, освобождала ли Украина российских военнопленных, не указывается.

В июне спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "не может ничего гарантировать" по поводу судьбы граждан США, воевавших на стороне Украины и попавших в плен, и настаивает, что на них не распространяются положения Женевских конвенций.

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