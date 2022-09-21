Лавров заявив, що США ризикують стати стороною війни в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров вважає, що Сполучені Штати своєю підтримкою України все більше ризикують стати прямою стороною повномасштабної війни.

Як передає "Європейська правда", про це Лавров заявив в інтерв’ю американському виданню Newsweek, опублікованому в середу.

Глава російського МЗС заявив, що зброя НАТО і США зокрема "використовується для обстрілу території Росії, що межує з Україною, вбиваючи там мирних жителів".

"У Пентагоні не приховують факту передачі Києву розвідданих і цілевказівок для ударів. Ми фіксуємо присутність американських найманців і радників "на полі бою". Сполучені Штати, по суті, балансують на межі перетворення на сторону конфлікту", – сказав Лавров.

Він вважає, що США "все ще живуть позавчорашнім днем" і "не можуть прийняти той факт, що сучасний світ більше не є західноцентричним".

"Сполучені Штати та їхні союзники готові пожертвувати Україною заради своїх геополітичних цілей. Для їхнього досягнення вони накачують країну зброєю, а це призводить до ескалації та тривалого конфлікту. Це відтерміновує перспективи його врегулювання", – додав глава МЗС РФ.

Лавров укотре заявив, що США не зацікавлені у встановленні миру в Україні й начебто "фактично заборонили Україні вести подальший діалог з Росією, після чого українська влада ухиляється від переговорного процесу".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія вважатиме постачання Україні далекобійних ракет вступом США у війну.