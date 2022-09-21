ЕС готовит новые санкции против России, консультации начнутся уже в пятницу – СМИ

Европейская комиссия в ближайшие дни начнет консультации с членами Европейского Союза о новом, восьмом пакете санкций против России в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину.

Как передает "Европейская правда", об этом в четверг сообщило Politico со ссылкой на четырех информированных собеседников.

Еврокомиссия готовит новые мероприятия и обсудит предложения с послами ЕС уже в пятницу, сообщили дипломаты ЕС.

Они ожидают, что будет обсуждаться план ограничения цен на российскую нефть, который сейчас пытается реализовать "Группа семи".

Среди других потенциальных мер в рамках нового пакета санкций ЕС может быть расширение санкционных списков, а также запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши.

Европейский Союз уже ввел несколько пакетов санкций против России в связи с полномасштабной войной с Украиной.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал ввести дополнительные санкции против России после оглашения ею псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.