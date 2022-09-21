Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія, США, Хорватія і Швеція підтвердили звільнення своїх громадян із російського полону

"Європейська правда"Середа, 21 вересня 2022, 22:32

Велика Британія, Сполучені Штати, Хорватія і Швеція в середу підтвердили, що серед десяти звільнених із російського полону іноземців, які воювали в Україні, є їхні громадяни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс написала у Twitter про "вкрай приємну новину" про звільнення п'ятьох британців, "яких утримували підтримувані Росією найманці на сході України".

Вона не назвала їхніх імен, але, ймовірно, йдеться також про британців Шона Піннера і Айдена Асліна, чиї імена з’являлися у ЗМІ раніше.

Крім того, родичі американських добровольців Александра Дрюке та Енді Г’юна також підтвердили Reuters їхнє звільнення.

Про звільнення хорвата Вєкослава Пребега в середу оголосило міністерство закордонних справ Хорватії, а громадянина Швеції – глава МЗС країни Анн Лінде, передає SVT (не назвавши імені військовополоненого).

Раніше повідомлялося, що за посередництва Саудівської Аравії Росія погодилася випустити десятьох військовополонених іноземців, які воювали в Україні – громадян США, Марокко, Великої Британії, Швеції та Хорватії.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію поважати права усіх полонених і забезпечувати їм доступ до необхідної медичної допомоги.

Теми: СШАВелика БританіяполоненіРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоСБУ підозрює відомого київського блогера в образі гідності військових ЗСУ

фото, відеоНацгвардійці, полісмени, прикордонники, СБівець "Бурий" - кого вдалося виміняти на Медведчука

Окупанти влаштували теракт "під чужим прапором" в Мелітополі – мер

Звільнені командири "Азова" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни - Зеленський

ISW: Оголошена Путіним мобілізація наразі не вплине на хід війни

фотоЗ полону звільнили 215 захисників України: 200 з них обміняли на Медведчука. Список

Усі новини...
США
ФРС США очікувано підвищила ставку ще на 75 базових пунктів, щоб приборкати інфляцію
Лавров заявив, що США ризикують стати стороною війни в Україні
Росія безсоромно порушила Статут ООН і погрожує Європі ядерною зброєю – Байден
Останні новини
14:21
Макогон планує оскаржити своє звільнення з ОГТСУ в суді
14:10
Чоловікам треба негайно виїжджати з окупованого Запоріжжя, навіть через Крим – Федоров
14:09
фото Обстріл Запоріжжя: росіяни випустили 9 ракет, з-під завалів дістали 6 людей
14:04
Фінляндія заарештувала активи братів Ротенбергів та засновника Yandex
14:03
Ердоган: Обмін полоненими між Росією та Україною наближає закінчення війни
13:54
БЕБ викрило українку, яка переправила за кордон незадекларовані 3,6 мільйона євро
13:53
В Кремлі натякнули, що на протестних акціях продовжать роздавати повістки
13:49
Командувач армії Литви: погрози Путіна варто сприймати серйозно
13:41
Як призначення псевдореферендумів стало несподіванкою навіть російських чиновників – ОПОРА
13:33
Британія веде переговори щодо купівлі скрапленого газу в США – Bloomberg
Усі новини...