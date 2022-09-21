Британія, США, Хорватія і Швеція підтвердили звільнення своїх громадян із російського полону
Велика Британія, Сполучені Штати, Хорватія і Швеція в середу підтвердили, що серед десяти звільнених із російського полону іноземців, які воювали в Україні, є їхні громадяни.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс написала у Twitter про "вкрай приємну новину" про звільнення п'ятьох британців, "яких утримували підтримувані Росією найманці на сході України".
Вона не назвала їхніх імен, але, ймовірно, йдеться також про британців Шона Піннера і Айдена Асліна, чиї імена з’являлися у ЗМІ раніше.
Крім того, родичі американських добровольців Александра Дрюке та Енді Г’юна також підтвердили Reuters їхнє звільнення.
Про звільнення хорвата Вєкослава Пребега в середу оголосило міністерство закордонних справ Хорватії, а громадянина Швеції – глава МЗС країни Анн Лінде, передає SVT (не назвавши імені військовополоненого).
Раніше повідомлялося, що за посередництва Саудівської Аравії Росія погодилася випустити десятьох військовополонених іноземців, які воювали в Україні – громадян США, Марокко, Великої Британії, Швеції та Хорватії.
Раніше Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію поважати права усіх полонених і забезпечувати їм доступ до необхідної медичної допомоги.
وزارة الخارجية: انطلاقاً من اهتمامات سمو #ولي_العهد واستمراراً لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، نجاح وساطة سموه بالإفراج عن عشرة أسرى من خمس دول في إطار عملية تبادل للأسرى.https://t.co/1a00laAtYv#واس pic.twitter.com/hVmZwRLIH2— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 21, 2022