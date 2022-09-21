Британия, США, Хорватия и Швеция подтвердили освобождение своих граждан из российского плена
Великобритания, Соединенные Штаты, Хорватия и Швеция подтвердили, что среди десяти освобожденных из российского плена иностранцев, воевавших в Украине, есть их граждане.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс написала в Twitter о "крайне приятной новости" об освобождении пятерых британцев, "которых удерживали поддерживаемые Россией наемники на востоке Украины".
Она не назвала их имен, но, вероятно, речь идет в том числе о британцах Шоне Пиннере и Айдене Аслине, чьи имена появлялись в СМИ ранее.
Кроме того, родственники американских добровольцев Александра Дрюке и Энди Гьюна также подтвердили Reuters их освобождение.
Об освобождении хорвата Викослава Пребега в среду объявило министерство иностранных дел Хорватии, а гражданина Швеции – глава МИД страны Анн Линде, передает SVT (не назвав имени военнопленного).
Ранее сообщалось, что при посредничестве Саудовской Аравии Россия согласилась выпустить десять военнопленных иностранцев, воевавших в Украине – граждан США, Марокко, Великобритании, Швеции и Хорватии.
До этого Европейский суд по правам человека обязал Россию уважать права всех пленников и обеспечивать им доступ к необходимой медицинской помощи.
وزارة الخارجية: انطلاقاً من اهتمامات سمو #ولي_العهد واستمراراً لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، نجاح وساطة سموه بالإفراج عن عشرة أسرى من خمس دول في إطار عملية تبادل للأسرى.https://t.co/1a00laAtYv#واس pic.twitter.com/hVmZwRLIH2— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 21, 2022