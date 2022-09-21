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Британия, США, Хорватия и Швеция подтвердили освобождение своих граждан из российского плена

"Европейская правда"Среда, 21 сентября 2022, 22:32

Великобритания, Соединенные Штаты, Хорватия и Швеция подтвердили, что среди десяти освобожденных из российского плена иностранцев, воевавших в Украине, есть их граждане.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс написала в Twitter о "крайне приятной новости" об освобождении пятерых британцев, "которых удерживали поддерживаемые Россией наемники на востоке Украины".

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Она не назвала их имен, но, вероятно, речь идет в том числе о британцах Шоне Пиннере и Айдене Аслине, чьи имена появлялись в СМИ ранее.

Кроме того, родственники американских добровольцев Александра Дрюке и Энди Гьюна также подтвердили Reuters их освобождение.

Об освобождении хорвата Викослава Пребега в среду объявило министерство иностранных дел Хорватии, а гражданина Швеции – глава МИД страны Анн Линде, передает SVT (не назвав имени военнопленного).

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Ранее сообщалось, что при посредничестве Саудовской Аравии Россия согласилась выпустить десять военнопленных иностранцев, воевавших в Украине – граждан США, Марокко, Великобритании, Швеции и Хорватии.

До этого Европейский суд по правам человека обязал Россию уважать права всех пленников и обеспечивать им доступ к необходимой медицинской помощи.

Темы: СШАВеликобританияпленныеРосcия
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