Росіяни гатили по Сумщині: 38 "приходів"

Упродовж дня 21 вересня російські загарбники обстрілювали три прикордонні громади у Сумській області – загалом зафіксовано 38 "приходів" та 3 кулеметні черги.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "Протягом дня росіяни обстрілювали 3 прикордонні громади – Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську. Усього зафіксували 38 "приходів" та 3 кулеметні черги".



Деталі: За його словами, по Шалигинській громаді ворог о 10:30 випустив 3 черги з крупнокаліберного кулемета.

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Близько 14:00 російські військові обстріляли з мінометів село Волфине Білопільської громади – 10 "приходів". У результаті обстрілу пошкоджені 3 приватні будинки і одна хата згоріла повністю.

Фото з Telegram Живицького

Близько 19:00 окупанти обстріляли з мінометів околиці села Атинське Білопільської громади – 15 "приходів". Від розривів снарядів загорівся склад Атинського психоневрологічного інтернату та поруч пошкоджено будівлі.



Околиці міста Середина-Буда росіяни обстріляли із артилерії (13 "приходів"), пошкодивши підстанцію та електромережа.

Фото з Telegram Живицького

Живицький зазначив, що, на щастя, у всіх випадках люди не постраждали.