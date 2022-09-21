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Росіяни гатили по Сумщині: 38 "приходів"

Ірина БалачукСереда, 21 вересня 2022, 23:14
ФОТО З TELEGRAM ЖИВИЦЬКОГО 

Упродовж дня 21 вересня російські загарбники обстрілювали три прикордонні громади у Сумській області – загалом зафіксовано 38 "приходів" та 3 кулеметні черги.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "Протягом дня росіяни обстрілювали 3 прикордонні громади – Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську. Усього зафіксували 38 "приходів" та 3 кулеметні черги".
 
Деталі: За його словами, по Шалигинській громаді ворог о 10:30 випустив 3 черги з крупнокаліберного кулемета.

Близько 14:00 російські військові обстріляли з мінометів село Волфине Білопільської громади – 10 "приходів". У результаті обстрілу пошкоджені 3 приватні будинки і одна хата згоріла повністю. 

 
Фото з Telegram Живицького 

Близько 19:00 окупанти обстріляли з мінометів околиці села Атинське Білопільської громади – 15 "приходів". Від розривів снарядів загорівся склад Атинського психоневрологічного інтернату та поруч пошкоджено будівлі.

Околиці міста Середина-Буда росіяни обстріляли із артилерії (13 "приходів"), пошкодивши підстанцію та електромережа. 

 
Фото з Telegram Живицького 

Живицький зазначив, що, на щастя, у всіх випадках люди не постраждали.

Теми: Сумська областьвійна
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