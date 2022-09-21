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Россияне били по Сумской области: 38 "приходов"

Ирина БалачукСреда, 21 сентября 2022, 23:14
Россияне били по Сумской области: 38 приходов
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЖИВИЦКОГО 

В течение дня 21 сентября российские захватчики обстреливали три пограничные общины в Сумской области – всего зафиксировано 38 "приходов" и 3 пулеметные очереди.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "В течение дня россияне обстреливали 3 пограничные общины – Белопольскую, Середино-Будскую и Шалыгинскую. Всего зафиксировали 38 "приходов" и 3 пулеметные очереди".

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Детали: По его словам, по Шалигинской общине враг в 10:30 выпустил 3 очереди из крупнокалиберного пулемета.

Около 14:00 российские военные обстреляли из минометов село Волфино Белопольской общины – 10 "приходов". В результате обстрела повреждены 3 частных дома и один дом сгорел полностью. 

 
Фото Из Telegram Живицкого 

Около 19:00 оккупанты обстреляли из минометов окрестности села Атинское Белопольской общины – 15 "приходов". От разрывов снарядов загорелся склад Атинского психоневрологического интерната и рядом повреждены здания.

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Окрестности города Середина-Буда россияне обстреляли из артиллерии (13 "приходов"), повредив подстанцию и электросеть. 

 
Фото Из Telegram Живицкого 

Живицкий отметил, что, к счастью, во всех случаях люди не пострадали.

Темы: Сумская областьвойна
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