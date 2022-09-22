Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Гендиректор МАГАТЕ анонсував ще один візит в Україну

"Європейська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 00:03

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі в середу заявив, що найближчим часом здійснить візит до України для обговорення ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ґроссі сказав на пресконференції на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Я щойно обговорив із міністром (закордонних справ України Дмитром) Кулебою і сподіваюсь, що буду незабаром їхати до Києва або до України. І, можливо, пізніше, в певний момент часу – до Росії", – сказав гендиректор МАГАТЕ.

"З урахуванням серйозності ситуації й того, що відбувається на місці, ми маємо рухатися швидко. Ми намагаємося, щоб це сталося якнайшвидше", – додав він.

Перед тим у середу Ґроссі провів зустрічі з главами МЗС України та Росії Дмитром Кулебою і Сєрґєєм Лавровим, під час яких обговорив ситуацію з ядерною безпекою в контексті українсько-російської війни.

Він повторив, що бачить ознаки згоди як України, так і Росії на створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.

Після цього Рафаель Гроссі закликав негайно припинити обстріли в районі окупованої Запорізької АЕС і створити "зону безпеки" довкола неї, наголошуючи, що перебої з електропостачанням станції підвищують загрозу аварії.

Теми: МАГАТЕУкраїнаЗапоріжжяЗАЕС
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян - ЗМІ

Чоловіки-студенти іноземних вишів більше не можуть виїхати за кордон під час воєнного стану – ДПСУ

фотоСБУ підозрює відомого київського блогера в образі гідності військових ЗСУ

фото, відеоНацгвардійці, полісмени, прикордонники, СБівець "Бурий" - кого вдалося виміняти на Медведчука

Окупанти влаштували теракт "під чужим прапором" в Мелітополі – мер

Звільнені командири "Азова" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни - Зеленський

Усі новини...
МАГАТЕ
ЗАЕС знову підключили до енергомережі України – МАГАТЕ
МАГАТЕ вимагає від Росії вивести війська із ЗАЕС – резолюція
Що стоїть за російськими "ядерними фейками"?
Останні новини
15:46
Туреччина хоче збільшити постачання газу зі США
15:42
За січень-серпень банки отримали 8,4 мільярдів чистого прибутку – НБУ
15:33
Іран сколихнули протести через смерть 22-річної дівчини, яку затримала "поліція моралі"
15:30
Частині жителів Ізюма доведеться евакуюватися на зиму – міськрада
15:18
Керівник САП скасував рішення прокурора про закриття справи "Роттердам+"
15:05
Латвія не видаватиме робочі візи росіянам, обмежить продовження посвідок на проживання
14:57
Ще одна освіта: МОН пропонує українцям вступати до профтехів протягом року
14:56
Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян - ЗМІ
14:43
Чоловіки-студенти іноземних вишів більше не можуть виїхати за кордон під час воєнного стану – ДПСУ
14:41
Учасники скасованого пробного ЗНО можуть повернути кошти або перерахувати їх на ЗСУ – МОН
Усі новини...