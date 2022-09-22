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Гендиректор МАГАТЭ анонсировал еще один визит в Украину

"Европейская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 00:03

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду заявил, что в ближайшее время совершит визит в Украину для обсуждения ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Гросси сказал на пресс-конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Я только что обсудил с министром (иностранных дел Украины Дмитрием) Кулебой и надеюсь, что буду скоро ехать в Киев или в Украину. И, возможно, позже, в определенный момент времени – в Россию", – сказал гендиректор МАГАТЭ.

"С учетом серьезности ситуации и происходящего на месте мы должны двигаться быстро. Мы стараемся, чтобы это произошло как можно быстрее", – добавил он.

Он повторил, что видит признаки согласия как Украины, так и России на создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции".

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После этого Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать "зону безопасности" вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

Темы: МАГАТЭУкраинаЗапорожьеЗАЭС
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