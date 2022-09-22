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Командирів "Азову" Редіса і Калину звільнили з російського полону

Альона Мазуренко Четвер, 22 вересня 2022, 00:10
Командирів Азову Редіса і Калину звільнили з російського полону
фото: з ТГ Чилі

Керівників "Азову", які були на "Азовсталі", - командира Дениса Прокопенка "Редіса" та його заступника Святослава Паламара "Калину" вдалося звільнили з російського полону.

Джерело: командир спецпідрозділу KRAKEN Сергій Величко у телеграм-каналі, колишній командир Азову Андрій Білецький

Деталі: У телеграм-каналі "Чилі та Ко Харків" Величко (позивний Чилі) опублікував знімок зі звільненими українськими захисниками. 

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Крім Прокопенка та Паламара із полону російських загарбників вдалося звільнити командира 36-ї окремої бригади морської піхоти майора Сергія Волину.

На опублікованому фото із ними стоїть також голова головного управління розвідки Кирило Буданов та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

 

Пряма мова Білецького: "Щойно мав розмову по телефону з Редісом, Калиною та Апісом — всі мають бойовий настрій та навіть рвуться до бою. Чергове підтвердження, що АЗОВ - СТАЛЬ.

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Наразі хлопці вже на волі, але в третій країні, куди прибули згідно домовленостей про обмін. Деякий час перебуватимуть там, але головне вже сталося — вони на волі та живі".

Деталі: Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі українські захисники перебувають в Туреччині.

 

За даними УП, українська сторона віддала Росії кума Путіна Віктора Медведчука, якого в Україні підозрюють у державній зраді.

Також, за словами джерел УП, обмін полоненими вдалося узгодити лише у неділю 18 вересня.

215 українських захисників вдалося звільнити під час обміну 21 вересня.

Відомо, що серед звільнених українських захисників опинилися: керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка", старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов, вагітна військова медик Мар'яна Мамонтова, та Дмитро Козацький із "Азову", чиї фото облетіли весь світ.

 
 

Теми: Азов полонені
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