Командирів "Азову" Редіса і Калину звільнили з російського полону
Керівників "Азову", які були на "Азовсталі", - командира Дениса Прокопенка "Редіса" та його заступника Святослава Паламара "Калину" вдалося звільнили з російського полону.
Джерело: командир спецпідрозділу KRAKEN Сергій Величко у телеграм-каналі, колишній командир Азову Андрій Білецький
Деталі: У телеграм-каналі "Чилі та Ко Харків" Величко (позивний Чилі) опублікував знімок зі звільненими українськими захисниками.
Крім Прокопенка та Паламара із полону російських загарбників вдалося звільнити командира 36-ї окремої бригади морської піхоти майора Сергія Волину.
На опублікованому фото із ними стоїть також голова головного управління розвідки Кирило Буданов та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Пряма мова Білецького: "Щойно мав розмову по телефону з Редісом, Калиною та Апісом — всі мають бойовий настрій та навіть рвуться до бою. Чергове підтвердження, що АЗОВ - СТАЛЬ.
Наразі хлопці вже на волі, але в третій країні, куди прибули згідно домовленостей про обмін. Деякий час перебуватимуть там, але головне вже сталося — вони на волі та живі".
Деталі: Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі українські захисники перебувають в Туреччині.
За даними УП, українська сторона віддала Росії кума Путіна Віктора Медведчука, якого в Україні підозрюють у державній зраді.
Також, за словами джерел УП, обмін полоненими вдалося узгодити лише у неділю 18 вересня.
215 українських захисників вдалося звільнити під час обміну 21 вересня.
Відомо, що серед звільнених українських захисників опинилися: керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка", старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов, вагітна військова медик Мар'яна Мамонтова, та Дмитро Козацький із "Азову", чиї фото облетіли весь світ.