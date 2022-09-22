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Командиров "Азова" Редиса и Калину освободили из российского плена

Алена МазуренкоЧетверг, 22 сентября 2022, 00:10
Командиров Азова Редиса и Калину освободили из российского плена
фото: з ТГ Чилі

Руководителей "Азова", которые были на "Азовстали", - командира Дениса Прокопенко "Редиса" и его заместителя Святослава Паламара "Калину" удалось освободить из российского плена.

Источник: командир спецподразделения KRAKEN Сергей Величко в телеграмм-канале, бывший командир Азова Андрей Билецкий 

Детали: В телеграмм-канале "Чили и Ко Харьков" Величко (позывной Чили) опубликовал снимок с освобожденными украинскими защитниками. 

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Кроме Прокопенко и Паламара из плена российских захватчиков удалось освободить командира 36-й отдельной бригады морской пехоты майора Сергея Волыну.

На опубликованном фото с ними стоит также глава главного управления разведки Кирилл Буданов и министр внутренних дел Денис Монастырский.

Прямая речь Билецкого: "Только что разговаривал по телефону с Редисом, Калиной и Аписом - все имеют боевой настрой и даже рвутся в бой. Очередное подтверждение, что АЗОВ - СТАЛЬ.

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Сейчас ребята уже на свободе, но в третьей стране, куда прибыли согласно договоренностям об обмене. Некоторое время будут находиться там, но главное уже произошло - они на свободе и живы".

Детали: Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас украинские защитники находятся в Турции.

По данным УП, украинская сторона отдала России кума Путина Виктора Медведчука, которого в Украине подозревают в государственной измене.

Также, по словам источников УП, обмен пленными удалось согласовать только в воскресенье 18 сентября.

215 украинских защитников удалось освободить во время обмена 21 сентября.

Известно, что среди освобожденных украинских защитников оказались: руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик Екатерина Полищук с позывным "Птичка", старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов, беременная военная медик Марьяна Мамонтова, и Дмитрий Казацкий из "Азова", чьи фото облетели весь мир.

 
 

Темы: Азовпленные
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