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Україна програла Шотландії в матчі Ліги націй

Анастасія КалатурЧетвер, 22 вересня 2022, 00:20
Україна програла Шотландії в матчі Ліги націй
фото: getty

Україна з рахунком 0:3 програла Шотландії у відкладеному матчі 2-го туру Ліги Націй.

Джерело: Суспільне

Деталі: Зазначається, що зустріч відбувалася на стадіоні "Гемпден Парк", головній арені шотландської збірної в Глазго.

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Зазначається, що всі голи (один від Джона Макґінна та два – від Ліндона Дайкса) були в другому таймі.

Таким чином Україна втратила лідерство в групі Ліги Націй, пропустивши вперед Шотландію.

Далі, 24 вересня, Україна зіграє з Вірменією.

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Теми: футболспорт
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