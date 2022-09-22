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Украина проиграла Шотландии в матче Лиги наций

Анастасия КалатурЧетверг, 22 сентября 2022, 00:20
Украина проиграла Шотландии в матче Лиги наций
фото: getty

Украина со счетом 0:3 проиграла Шотландии в отложенном матче 2-го тура Лиги Наций.

Источник: Суспільне

Детали: Отмечается, что встреча проходила на стадионе "Хэмпден Парк", главной арене шотландской сборной в Глазго.

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Все голы (один от Джона МакГинна и два - от Линдона Дайкса) были во втором тайме.

Таким образом Украина потеряла лидерство в группе Лиги Наций, пропустив вперед Шотландию.

Далее, 24 сентября, Украина сыграет с Арменией.

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Темы: футболспорт
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