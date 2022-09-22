Украина проиграла Шотландии в матче Лиги наций

Украина со счетом 0:3 проиграла Шотландии в отложенном матче 2-го тура Лиги Наций.

Источник: Суспільне

Детали: Отмечается, что встреча проходила на стадионе "Хэмпден Парк", главной арене шотландской сборной в Глазго.

Все голы (один от Джона МакГинна и два - от Линдона Дайкса) были во втором тайме.

Таким образом Украина потеряла лидерство в группе Лиги Наций, пропустив вперед Шотландию.

Далее, 24 сентября, Украина сыграет с Арменией.