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Украина проиграла Шотландии в матче Лиги наций

Анастасия КалатурЧетверг, 22 сентября 2022, 00:20
фото: getty

Украина со счетом 0:3 проиграла Шотландии в отложенном матче 2-го тура Лиги Наций.

Источник: Суспільне

Детали: Отмечается, что встреча проходила на стадионе "Хэмпден Парк", главной арене шотландской сборной в Глазго.

Все голы (один от Джона МакГинна и два - от Линдона Дайкса) были во втором тайме.

Таким образом Украина потеряла лидерство в группе Лиги Наций, пропустив вперед Шотландию.

Далее, 24 сентября, Украина сыграет с Арменией.

Темы: футболспорт
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