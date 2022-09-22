Зеленський на Генасамблеї ООН вимагає створити Спецтрибунал для покарання РФ

Президент Володимир Зеленський вимагає створити Спеціальний трибунал для покарання Росії за злочин агресії проти України.

Джерело: Зеленський до Генасамблеї ООН

Пряма мова: "Має бути створений Спеціальний трибунал для покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави. Це стане сигналом для всіх "потенційних" агресорів, що вони повинні цінувати мир або нести відповідальність перед світом. Ми підготували чіткі кроки для створення такого трибуналу".

Деталі: Зазначається, що Україна апелюватиме до Генасамблеї ООН для створення механізму компенсацій, оскільки Росія має заплатити своїми активами.

Крім того, Зеленський виклав п'ять пунктів формули, яка, за його словами, карає злочинність, захищає життя, відновлює безпеку і територіальну цілісність, гарантує безпеку і забезпечує рішучість:

Покарання за злочин агресії, за порушення кордонів і територіальної цілісності, яке має діяти доти, доки не буде відновлений міжнародно визнаний кордон і не припиниться агресія, до повного відшкодування збитків і втрат за війну. Мова йде про санкції, блокування торгівлі і відносин з агресором, відмову в праві голосу, праві делегування, праві вето. Також треба застосовувати проти пропагандистів повний пакет персональних обмежень та не дозволяти громадянам держави-агресора насолоджуватися туризмом чи шопінгом на території тих, хто цінує мир, а заохочувати візовими обмеженнями боротися проти агресії .

Захист життя. Зеленський сказав, що аби захистити життя українців, Україні потрібна допомога, зокрема зброя, техніка та снаряди, а також фінансова підтримка.

Забезпечення територіальної цілісності України. За словами Зеленського, треба позбутися основного фактору глобальної турбулентності – ціноутворення, а саме енергетичного шантажу РФ, необхідно обмежити ціни.

Гарантії безпеки для України. Зазначається, що є пропозиції оновити безпекову архітектуру для світу, що не дозволить більше агресії проти України, і ці пропозиції вже презентують партнерам. Йдеться про юридично обов'язкові багатосторонні і двосторонні договори.

Рішучість боротися та рішучість світу оборонятися.

Зеленський додав, що чого немає у формулі – нейтральності.