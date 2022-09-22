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Зеленский на Генассамблее ООН требует создать Спецтрибунал для наказания РФ

Анастасия КалатурЧетверг, 22 сентября 2022, 01:28
ФОТО: СУСПІЛЬНЕ

Президент Владимир Зеленский требует создать Специальный трибунал для наказания России за преступление агрессии против Украины.

Источник: Зеленский к Генассамблее ООН

Прямая речь: "Должен быть создан Специальный трибунал для наказания России за преступление агрессии против нашего государства. Это станет сигналом для всех "потенциальных" агрессоров, что они должны ценить мир или нести ответственность перед миром. Мы подготовили четкие шаги для создания такого трибунала".

Детали: Отмечается, что Украина будет апеллировать к Генассамблее ООН для создания механизма компенсаций, поскольку Россия должна заплатить своими активами.

Кроме того, Зеленский изложил пять пунктов формулы, которая, по его словам, наказывает преступность, защищает жизнь, восстанавливает безопасность и территориальную целостность, гарантирует безопасность и обеспечивает решимость:

  • Наказание за преступление агрессии, за нарушение границ и территориальной целостности, которое должно действовать до тех пор, пока не будет восстановлена международно признанная граница и не прекратится агрессия, до полного возмещения убытков и потерь за войну.  Речь идет о санкциях, блокировании торговли и отношений с агрессором, отказе в праве голоса, праве делегирования, праве вето. Также надо применять против пропагандистов полный пакет персональных ограничений и не позволять гражданам государства-агрессора наслаждаться туризмом или шопингом на территории тех, кто ценит мир, а поощрять визовыми ограничениями бороться против агрессии.
  • Защита жизни. Зеленский сказал, что чтобы защитить жизнь украинцев, Украине нужна помощь, в частности оружие, техника и снаряды, а также финансовая поддержка.
  • Обеспечение территориальной целостности Украины. По словам Зеленского, надо избавиться от основного фактора глобальной турбулентности - ценообразования, а именно энергетического шантажа РФ, необходимо ограничить цены.
  • Гарантии безопасности для Украины. Отмечается, что есть предложения обновить архитектуру безопасности для мира, что не позволит больше агрессии против Украины, и эти предложения уже презентуют партнерам. Речь идет о юридически обязательных многосторонних и двусторонних договорах.
  • Решимость бороться и решимость мира обороняться.

Зеленский добавил, что чего нет в формуле - нейтральности.

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Темы: ЗеленскийООНРосcия
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