Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Південь": ЗСУ знищили російський гелікоптер Мі-24

Анастасія КалатурЧетвер, 22 вересня 2022, 02:45
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили російський гелікоптер Мі-24 з землі в районі Костромки (Херсонська область).

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Нашою авіацією нанесено 21 удар по ворогу з неба, а морськими піхотинцями знищено ворожий гелікоптер Мі-24 з землі в районі Костромки. При спробі ворога проводити повітряну розвідку, нашими пильними підрозділами виявлено і знищено 2 шпигуни типу "Орлан-10".

Деталі:  Підтверджені втрати ворога:

  • 41 росіянин;
  • 4 танки;
  • 12 одиниць іншої авто-бронетехніки;
  • зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2/3".

Вогневим контролем ЗСУ зупинили намагання росіян проїхати Каховської дамбою та відпливсти баржою з Херсона.

Ворог розгорнув підрозділи ППО в Бериславському районі, аби убезпечити свої   підрозділи від авіаційних і ракетних ударів.  Намагається здійснювати маневри силами та засобами, ущільнюючи оборону, посилюючи артилерійське прикриття.

Наші підрозділи виконали майже 280 вогневих завдань. Уражені два командні пункти  безпосередньо в Херсоні, два пункти управління в Нововоскресенському й Дудчанах, склади боєприпасів в П’ятихатках та Херсоні, три райони скупчення озброєння, техніки і живої сили в Дудчанах і Новій Каховці, а також радіолокаційна станція "Зоопарк" в Крутому Яру.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силивійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський утворив робочу групу для створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ

Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян - ЗМІ

Чоловіки-студенти іноземних вишів більше не можуть виїхати за кордон під час воєнного стану – ДПСУ

фотоСБУ підозрює відомого київського блогера в образі гідності військових ЗСУ

фото, відеоНацгвардійці, полісмени, прикордонники, СБівець "Бурий" - кого вдалося виміняти на Медведчука

Окупанти влаштували теракт "під чужим прапором" в Мелітополі – мер

Усі новини...
Збройні сили
Залужний про мобілізацію в РФ: Скільки б не було ворогів, ми їх знищимо
РосЗМІ підрахували, що дані Шойгу про втрати Росії і України на війні – брехня 
"Це війна проти дикої орди за цивілізацію". Жорстокі бої з росіянами на півдні очима штурмовика 128-ої бригади
Останні новини
18:45
Не абстрактного миру: Зеленська розповіла, чого найбільше потребують українки
18:43
Путін все ще віддає накази генералам, росіяни не мають єдності і шукають винних в поразках – CNN
18:42
відеоСБУ показала перші кадри зі звільненими українськими полоненими
18:35
В Україні втретє діагностували віспу мавп
18:23
Ердоган проведе нараду щодо російської системи "Мір" і можливих санкцій Заходу – ЗМІ
18:15
Зеленський утворив робочу групу для створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ
18:14
Тупицький незаконно перетнув кордон на "таксі можливостей" - ОГП
18:12
відеоМіністр оборони Італії вперше зустрівся з Зеленським у Києві
18:06
У Нью-Йорку проведуть концерт до 100-річчя прем’єри українського "Щедрика"
18:05
На Харківщині за день 8 людей підірвалися на мінах
Усі новини...