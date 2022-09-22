ОК "Південь": ЗСУ знищили російський гелікоптер Мі-24

ЗСУ знищили російський гелікоптер Мі-24 з землі в районі Костромки (Херсонська область).

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Нашою авіацією нанесено 21 удар по ворогу з неба, а морськими піхотинцями знищено ворожий гелікоптер Мі-24 з землі в районі Костромки. При спробі ворога проводити повітряну розвідку, нашими пильними підрозділами виявлено і знищено 2 шпигуни типу "Орлан-10".

Деталі: Підтверджені втрати ворога:

41 росіянин;

4 танки;

12 одиниць іншої авто-бронетехніки;

зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2/3".

Вогневим контролем ЗСУ зупинили намагання росіян проїхати Каховської дамбою та відпливсти баржою з Херсона.

Ворог розгорнув підрозділи ППО в Бериславському районі, аби убезпечити свої підрозділи від авіаційних і ракетних ударів. Намагається здійснювати маневри силами та засобами, ущільнюючи оборону, посилюючи артилерійське прикриття.

Наші підрозділи виконали майже 280 вогневих завдань. Уражені два командні пункти безпосередньо в Херсоні, два пункти управління в Нововоскресенському й Дудчанах, склади боєприпасів в П’ятихатках та Херсоні, три райони скупчення озброєння, техніки і живої сили в Дудчанах і Новій Каховці, а також радіолокаційна станція "Зоопарк" в Крутому Яру.