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ОК "Південь": ЗСУ знищили російський гелікоптер Мі-24

Анастасія КалатурЧетвер, 22 вересня 2022, 02:45
ОК Південь: ЗСУ знищили російський гелікоптер Мі-24
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили російський гелікоптер Мі-24 з землі в районі Костромки (Херсонська область).

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Нашою авіацією нанесено 21 удар по ворогу з неба, а морськими піхотинцями знищено ворожий гелікоптер Мі-24 з землі в районі Костромки. При спробі ворога проводити повітряну розвідку, нашими пильними підрозділами виявлено і знищено 2 шпигуни типу "Орлан-10".

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Деталі:  Підтверджені втрати ворога:

  • 41 росіянин;
  • 4 танки;
  • 12 одиниць іншої авто-бронетехніки;
  • зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2/3".

Вогневим контролем ЗСУ зупинили намагання росіян проїхати Каховської дамбою та відпливсти баржою з Херсона.

Ворог розгорнув підрозділи ППО в Бериславському районі, аби убезпечити свої   підрозділи від авіаційних і ракетних ударів.  Намагається здійснювати маневри силами та засобами, ущільнюючи оборону, посилюючи артилерійське прикриття.

ВІДЕО ДНЯ

Наші підрозділи виконали майже 280 вогневих завдань. Уражені два командні пункти  безпосередньо в Херсоні, два пункти управління в Нововоскресенському й Дудчанах, склади боєприпасів в П’ятихатках та Херсоні, три райони скупчення озброєння, техніки і живої сили в Дудчанах і Новій Каховці, а також радіолокаційна станція "Зоопарк" в Крутому Яру.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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