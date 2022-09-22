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ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24

Анастасия КалатурЧетверг, 22 сентября 2022, 02:45
ФОТО: GETTY

ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24 с земли в районе Костромки (Херсонская область).

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Нашей авиацией нанесен 21 удар по врагу с неба, а морскими пехотинцами уничтожен вражеский вертолет Ми-24 с земли в районе Костромки. При попытке врага проводить воздушную разведку, нашими бдительными подразделениями обнаружено и уничтожено 2 шпиона типа "Орлан-10".

Детали:  Подтвержденные потери врага:

  • 41 россиянин;
  • 4 танка;
  • 12 единиц другой авто-бронетехники;
  • зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2/3".

Огневым контролем ВСУ остановили попытки россиян проехать по Каховской дамбе и отплыть баржей из Херсона.

Враг развернул подразделения ПВО в Бериславском районе, чтобы обезопасить свои подразделения от авиационных и ракетных ударов.  Пытается осуществлять маневры силами и средствами, уплотняя оборону, усиливая артиллерийское прикрытие.

Наши подразделения выполнили почти 280 огневых задач. Поражены два командных пункта непосредственно в Херсоне, два пункта управления в Нововоскресенском и Дудчанах, склады боеприпасов в Пятихатках и Херсоне, три района скопления вооружения, техники и живой силы в Дудчанах и Новой Каховке, а также радиолокационная станция "Зоопарк" в Крутом Яру.

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Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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