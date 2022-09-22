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Міністри ЄС домовилися про постачання зброї Україні та нові санкції проти РФ

Анастасія КалатурЧетвер, 22 вересня 2022, 06:08
Міністри ЄС домовилися про постачання зброї Україні та нові санкції проти РФ
ФОТО: GETTY

Міністри закордонних справ ЄС домовилися підготувати нові санкції проти Росії і збільшити постачання зброї Україні.

Джерело: Reuters з посиланням на главу зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля

Деталі: Після брифінгу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби міністри домовилися доручити своїм командам підготувати восьмий пакет санкцій, який буде спрямований на "більш значущі сектори російської економіки" і продовжить націлюватися на людей, відповідальних за агресивну війну в Україні. Міністри ЄС проведуть свою наступну офіційну зустріч у середині жовтня, коли пакет санкцій може бути формалізовано.

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Вони також домовилися про збільшення поставок зброї в Україну. Боррель відмовився повідомити подальші подробиці про тип санкцій або військової підтримки, але сказав, що, на його думку, у блоці буде "одностайна" підтримка нових заходів.

Міністри закордонних справ 27 країн блоку перебувають у Нью-Йорку на щорічних зборах світових лідерів в ООН.

Теми: ЄСсанкціїзброяРосія
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